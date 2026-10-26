Olgiate Molgora, raccolti 150 chili di rifiuti nell’ultima giornata ecologica del 2026

Tra i materiali recuperati bottiglie di birra in vetro, mozziconi di sigaretta e biglietti Gratta e Vinci frammentati

La prossima giornata ecologica è in programma il 21 marzo 2027

OLGIATE MOLGORA – Centocinquanta chilogrammi di rifiuti raccolti in diverse aree del territorio comunale. È il bilancio dell’ultima giornata ecologica del 2026 a Olgiate Molgora, dove domenica 25 ottobre i volontari EcoWarriors sono tornati in azione nonostante il freddo, con l’obiettivo di contribuire alla pulizia e alla cura dell’ambiente.

Tra i materiali recuperati durante l’intervento figurano numerose bottiglie di birra in vetro, mozziconi di sigaretta e biglietti Gratta e Vinci ridotti in piccoli frammenti. Proprio questi ultimi rappresentano una difficoltà aggiuntiva per chi si occupa della raccolta, perché le dimensioni ridotte rendono più complicate le operazioni di pulizia.

L’iniziativa ha offerto anche l’occasione per richiamare l’attenzione su un problema ambientale spesso sottovalutato: l’abbandono dei mozziconi. Gli EcoWarriors ricordano che i filtri delle sigarette contengono sostanze inquinanti che possono contaminare il suolo e l’acqua, con conseguenze per l’ambiente.

Al termine della giornata, il gruppo ha rivolto un ringraziamento all’Amministrazione comunale, a Matteo Fratangeli, a Rodolfo Panzeri e a tutti i volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

Con la raccolta del 25 ottobre si chiude il calendario delle giornate ecologiche per il 2026. L’impegno per la pulizia del territorio, però, è già pronto a ripartire: il prossimo appuntamento è fissato per domenica 21 marzo 2027.

Il messaggio degli EcoWarriors resta quello della responsabilità condivisa. Mantenere puliti gli spazi comuni non è soltanto una questione di decoro, ma un contributo concreto alla tutela dell’ambiente e della salute dell’intera comunità.