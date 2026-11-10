Olginate, 500 mila euro per rifare acquedotto e fognature in via Sentierone

L’intervento di Lario Reti Holding interessa fognatura nera, tombinatura e acquedotto

Il completamento del cantiere è previsto entro febbraio 2027

OLGINATE – Mezzo milione di euro per rinnovare acquedotto e rete fognaria, migliorare la gestione delle acque piovane e risolvere le criticità idrauliche nel centro cittadino. A Olginate sono iniziati i lavori in via Sentierone, dove Lario Reti Holding ha avviato un importante intervento di ammodernamento dei sottoservizi, con l’obiettivo di sostituire le vecchie condotte e potenziare le infrastrutture esistenti.

L’investimento complessivo ammonta a 500mila euro e interessa contemporaneamente la rete di fognatura nera, quella di fognatura bianca (tombinatura) e l’acquedotto. Il cantiere è partito questa settimana e il completamento delle opere è previsto entro febbraio 2027.

Uno degli obiettivi principali riguarda il miglioramento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Per raggiungerlo sarà sostituita l’attuale condotta con una nuova tubazione in PVC di dimensioni maggiorate, per uno sviluppo complessivo di 280 metri. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di otto camerette di ispezione, il collegamento delle utenze già esistenti e il riallacciamento delle caditoie stradali lungo via Sentierone.

Parallelamente, il cantiere interesserà anche la rete dell’acquedotto, con un intervento di raddoppio e differenziazione delle condotte di distribuzione nel tratto compreso tra la cameretta di manovra di via Cantù e quella situata a monte di via Sentierone.

Saranno posate due nuove tubazioni in PEAD, entrambe lunghe 230 metri: una dorsale principale con diametro di 250 millimetri e una condotta parallela da 90 millimetri. I lavori comprendono anche la demolizione della vecchia cameretta di via Cantù, che sarà sostituita da accessori di manovra e chiusini a livello stradale.

Prevista inoltre l’installazione di nuove saracinesche per assicurare la continuità del servizio durante la gestione della rete, il rifacimento di tutti gli allacciamenti privati e la sostituzione degli idranti sottosuolo esistenti.

L’intervento punta così a rinnovare in maniera organica le infrastrutture idriche della zona, riducendo il rischio di perdite legato alle vecchie condotte e migliorando la capacità di gestione sia delle acque reflue sia di quelle piovane. La separazione delle reti rappresenta un ulteriore passaggio verso una gestione più efficiente e attenta agli aspetti ambientali.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’inserimento delle opere nel contesto urbano. Al termine degli scavi, il ripristino del manto stradale e delle pavimentazioni sarà realizzato nel rispetto della trama storica e architettonica esistente, con l’obiettivo di restituire gli spazi ai cittadini nelle condizioni originarie.