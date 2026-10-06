Orticolario 2026, Villa Monastero protagonista con il suo “sogno botanico”

Dal 1° al 4 ottobre il Giardino botanico di Varenna è stato protagonista dell’evento internazionale ospitato a Villa Erba

Lo stand “Inseguendo Cupressus sempervirens – Riscoprendo il sogno Botanico” ha raccontato storia e biodiversità del giardino

VARENNA – Un viaggio tra botanica, storia e paesaggio per raccontare uno dei patrimoni verdi più caratteristici del territorio lecchese. Si è conclusa con soddisfazione la partecipazione della Provincia di Lecco con il Giardino botanico di Villa Monastero a Orticolario 2026, l’evento internazionale dedicato alla cultura del paesaggio, del giardino e della natura che si è svolto dall’1 al 4 ottobre nel parco storico di Villa Erba, a Cernobbio.

All’inaugurazione hanno partecipato la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la conservatrice di Villa Monastero Anna Ranzi, dando il via alla presenza della struttura di Varenna alla manifestazione.

Per tutta la durata di Orticolario, Villa Monastero è stata protagonista con lo stand “Inseguendo Cupressus sempervirens – Riscoprendo il sogno Botanico”, un percorso immersivo ispirato ai maestosi cipressi che caratterizzano il Giardino botanico e ne rappresentano uno degli elementi più iconici.

La partecipazione ha rappresentato un’importante occasione per promuovere e far conoscere a un pubblico nazionale e internazionale il patrimonio storico, culturale e botanico di Villa Monastero. Numerosi visitatori hanno potuto approfondire le peculiarità del Giardino botanico, la ricchezza delle sue collezioni vegetali e il lavoro di tutela e valorizzazione portato avanti quotidianamente dalla Provincia di Lecco.

Non solo promozione, ma anche confronto e nuove relazioni. La presenza a Orticolario ha infatti permesso di entrare in contatto con realtà provenienti da tutta Italia e dall’estero, incontrando professionisti, vivaisti, associazioni, istituzioni e operatori del settore accomunati dall’interesse per il paesaggio, la biodiversità e la cultura del verde.

Un’occasione di scambio di esperienze che ha consentito di creare nuove relazioni e opportunità di collaborazione, ampliando il confronto attorno ai temi legati alla valorizzazione del patrimonio botanico.

Particolare interesse ha suscitato il racconto del “sogno botanico” di Villa Monastero. Attraverso immagini, suggestioni e approfondimenti sulle specie presenti nel giardino, lo stand ha accompagnato i visitatori alla scoperta di uno dei luoghi più caratteristici del Lago di Como.

Tra gli elementi presentati anche il fiore di Agave salmiana, quello di Phoenix canariensis e del Dasylirion longissumum, insieme alle imponenti foglie di Butia capitata e Brahea armata. L’esposizione ha permesso di conoscere più da vicino queste specie, ma anche la loro storia e il percorso che le ha condotte fino a Villa Monastero e ai nostri giorni, attraverso le vicende dei loro scopritori e un racconto affidato anche a immagini dal carattere onirico.

Al termine della manifestazione, la Provincia di Lecco ha espresso il proprio ringraziamento agli organizzatori di Orticolario per l’accoglienza e la collaborazione, oltre che a tutti coloro che hanno visitato lo stand. La partecipazione ha rappresentato così un’opportunità per portare oltre i confini provinciali la conoscenza di Villa Monastero e del suo patrimonio botanico, raccogliendo l’interesse del pubblico e degli operatori del settore.