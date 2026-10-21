Paderno d’Adda, Rai News24 alla chiesetta di Santa Maria Addolorata

La troupe guidata dal giornalista Alfredo Di Giovampaolo ha girato le riprese per la trasmissione “Sulla strada”

Il servizio è annunciato per sabato 21 novembre su Rai News24

PADERNO D’ADDA – La chiesetta di Santa Maria Addolorata, a Paderno d’Adda, si prepara a entrare nelle case degli italiani grazie a un reportage dedicato al territorio, alla storia e al paesaggio del fiume. Martedì 20 ottobre la troupe di Rai News24, guidata dal giornalista Alfredo Di Giovampaolo, ha fatto tappa nell’edificio religioso per realizzare le riprese della trasmissione “Sulla strada – Territori, persone, storie a due ruote”, in onda sabato 21 novembre.

Il viaggio televisivo segue la ciclovia da Lecco a Crespi d’Adda e punta a raccontare luoghi e comunità attraverso il cicloturismo, dando spazio alle storie che rendono riconoscibile un territorio. A fare da guida in questo angolo del Parco Adda Nord è stato il mezzaghese Fiorenzo Mandelli, il cavaliere che da tempo accoglie i visitatori nella chiesetta, diventata per lui una seconda casa.

L’incontro ha offerto l’occasione di approfondire il legame tra il paesaggio dell’Adda e Leonardo da Vinci, con particolare attenzione alle due versioni della “Vergine delle Rocce”, presenti all’interno dell’edificio in riproduzione. Mandelli ha illustrato alla troupe le differenze tra i due dipinti, accompagnando il racconto con riferimenti alla presenza e agli studi del Maestro nel territorio.

Le riprese si sono concentrate anche all’esterno, dove il fiume offre uno scorcio suggestivo intorno ai Tre Corni, le formazioni rocciose che caratterizzano questo tratto dell’Adda e che richiamano il paesaggio raffigurato sullo sfondo dell’opera leonardesca.

Secondo la tradizione storica legata al territorio, Leonardo, durante il soggiorno a Vaprio d’Adda nella villa del suo discepolo Francesco Melzi d’Eril, percorreva le alzaie e osservava il movimento delle acque. È proprio questo intreccio tra arte, natura e storia a rendere la zona una tappa significativa del percorso televisivo.

“Sulla strada” non è soltanto un programma dedicato agli itinerari in bicicletta. Il progetto editoriale di Di Giovampaolo punta a raccontare le persone, le associazioni e le realtà locali che contribuiscono a custodire e trasformare i territori. Viaggiare lentamente, attraversando paesi e città in bicicletta e utilizzando anche i treni, permette di soffermarsi su luoghi e testimonianze che spesso sfuggono a chi si sposta seguendo ritmi più rapidi.

Il giornalista, che ha scelto di spostarsi senza automobile e di affidarsi alle sue biciclette e ai collegamenti ferroviari, percorre ogni settimana nuovi itinerari, incontrando comunità e persone che hanno una storia da condividere. Nei suoi reportage l’ambiente si intreccia con l’arte, le tradizioni e le esperienze di chi vive quotidianamente il territorio.

A Paderno, il racconto passa attraverso la chiesetta di Santa Maria Addolorata e l’impegno di Fiorenzo Mandelli, che continua ad accogliere i visitatori e a far conoscere il patrimonio custodito nell’edificio. Una presenza che contribuisce a mantenere vivo l’interesse per questo luogo e per il suo legame con la storia leonardesca dell’Adda.

Il reportage sarà trasmesso sabato 21 novembre su Rai News24, al canale 48 del digitale terrestre, e potrà essere recuperato successivamente anche su RaiPlay. Un’occasione per portare all’attenzione nazionale un angolo del territorio lecchese in cui il paesaggio fluviale, la memoria artistica e il lavoro di chi ne custodisce la storia si incontrano.

Per Mandelli, impegnato quotidianamente nell’accoglienza dei visitatori, sarà anche un’opportunità per condividere con un pubblico più ampio il valore di quella che ormai considera la sua seconda casa: la chiesetta di Santa Maria Addolorata, affacciata sull’Adda e legata a uno dei nomi più celebri della storia dell’arte italiana.