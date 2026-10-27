Perledo, Lario Reti Holding investe oltre 800mila euro nell’acquedotto

Gli interventi interessano la Sp 72, Strada del Verde, via per Esino, via per Tondello e via Promessi Sposi

Previsti la posa di oltre 3 chilometri di nuove condotte, il rifacimento degli allacciamenti privati e l’installazione di nuovi idranti e valvole

PERLEDO – Oltre 800mila euro per rinnovare e potenziare la rete idrica comunale, migliorare la gestione dell’acqua e ridurre il rischio di guasti. È l’investimento messo in campo da Lario Reti Holding, che ha avviato a ottobre 2026 due interventi sul territorio di Perledo, con opere distribuite su diverse strade del paese e conclusione prevista, per il secondo lotto, nella primavera del 2027.

Il primo cantiere interessa la zona della Strada Provinciale 72 e di Strada del Verde. L’intervento, dal valore di 140mila euro, prevede la posa di circa 580 metri di nuove tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD). I lavori comprendono inoltre l’installazione di un idrante soprasuolo e di nuove valvole di sezionamento.

Questi dispositivi consentiranno di isolare singoli tratti della rete in caso di guasto, limitando la necessità di interrompere l’erogazione dell’acqua. La conclusione del primo intervento è prevista entro la fine del 2026.

Più consistente il secondo lotto, per il quale è previsto un investimento di 667mila euro. Il cantiere interesserà via per Esino, via per Tondello e via Promessi Sposi e prenderà il via nella prima metà di novembre.

Alla base del progetto c’è uno studio idraulico finalizzato a suddividere la rete in distretti e a regolare in modo più efficace la pressione dell’acqua nelle condotte. L’obiettivo è contenere gli sbalzi di pressione e, di conseguenza, ridurre il rischio di rotture delle tubazioni.

Il programma dei lavori comprende la posa di oltre 2,4 chilometri di nuove condotte, il rifacimento degli allacciamenti privati fino al limite delle proprietà e l’installazione di tre idranti. Sono previste anche cinque camerette sotterranee destinate a ospitare le valvole per la regolazione della pressione.

Per questo secondo intervento il cronoprogramma indica come termine la primavera del 2027.

Nel complesso, i due cantieri consentiranno di intervenire su diversi tratti della rete acquedottistica di Perledo, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza e rendere più efficace la gestione del servizio idrico a beneficio della comunità.