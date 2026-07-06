Pesca sportiva, dalla Regione novità per i pescatori: libretto digitale facoltativo e Tavolo Blu

Via libera alle modifiche in materia di pesca: per i primi due anni il libretto digitale affiancherà quello cartaceo

Previsto anche un contributo di 5 euro dal 2027 destinato al settore

LECCO – Novità in arrivo per il mondo della pesca sportiva lombarda. La Lega, attraverso i consiglieri regionali della Commissione Agricoltura, annuncia l’approvazione di una serie di modifiche che recepiscono le richieste avanzate dalle associazioni di categoria.

“Abbiamo scelto di ascoltare e portare avanti le proposte arrivate dal mondo della pesca lombarda – spiegano i consiglieri regionali – dando una risposta concreta alle istanze di un comparto che coinvolge circa 80mila pescatori in Lombardia”.

Tra le principali novità figura l’introduzione del libretto segna catture digitale, che per i primi due anni resterà facoltativo e affiancherà quello cartaceo. Secondo la Lega, il nuovo strumento consentirà di semplificare gli adempimenti, migliorare il monitoraggio del pescato e contrastare fenomeni come il commercio illegale e il bracconaggio ittico.

Le modifiche prevedono inoltre, a partire dal 2027, un contributo di scopo di 5 euro, che sarà destinato interamente al finanziamento di interventi per la tutela e la promozione della pesca sportiva.

Le priorità di utilizzo delle risorse saranno individuate attraverso il nuovo Tavolo Blu, organismo composto dall’assessore regionale competente e dai rappresentanti delle associazioni della pesca sportiva maggiormente rappresentative a livello lombardo.

Sul fronte delle sanzioni, la Lega spiega di aver deciso di ritirare l’ipotesi di un inasprimento delle pene, ritenendo opportuno approfondire ulteriormente la materia in vista della discussione del bilancio regionale di fine mese.

“La volontà resta quella di rendere le norme più efficaci nei confronti di chi non rispetta le regole, senza penalizzare i pescatori corretti”, precisano i consiglieri.

“La nostra linea è chiara: ascoltare i territori, valorizzare la pesca sportiva e garantire che ogni risorsa raccolta torni interamente al comparto. Continueremo a essere portavoce delle istanze dei pescatori lombardi”, concludono gli esponenti della Lega in Commissione Agricoltura.