Pestaggio fuori da scuola a Lecco, Corbetta e Piazza: “Servono conseguenze vere”

L’aggressione è avvenuta il 18 settembre nei pressi degli istituti Badoni e Parini. Sulla vicenda indagano le autorità competenti

Il vicesindaco Carlo Piazza esprime solidarietà al ragazzo e alla famiglia e assicura attenzione alla sicurezza e alla prevenzione

LECCO – Il pestaggio di uno studente fuori da scuola a Lecco continua a suscitare reazioni politiche. Dopo l’aggressione avvenuta il 18 settembre nella zona compresa tra gli istituti Badoni e Parini, intervengono Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, e Mauro Piazza, sottosegretario regionale. I due esponenti chiedono conseguenze per i responsabili e definiscono l’episodio “sconvolgente”.

Secondo quanto riportato nelle ricostruzioni della vicenda, il giovane sarebbe stato prima colpito e poi inseguito e aggredito nuovamente quando era a terra. Alcuni momenti dell’aggressione sono stati ripresi con un cellulare e le immagini sono successivamente circolate sui social. I due giovani coinvolti nel pestaggio sono stati identificati dagli agenti della Polizia di Stato.

“Le immagini del pestaggio avvenuto fuori da scuola a Lecco sono sconvolgenti. Un ragazzino impaurito e che più volte ha detto che non voleva problemi, colpito con un pugno, inseguito, scaraventato a terra e poi preso a calci e pugni da due ragazzi più grandi, mentre altri assistono, filmano e deridono”, dichiarano Corbetta e Piazza.

I due esponenti della Lega definiscono quanto accaduto “una violenza brutale” e sostengono che l’episodio non debba essere considerato una semplice ragazzata. Ringraziano inoltre gli agenti della Polizia di Stato intervenuti e richiamano l’identificazione dei presunti aggressori.

“Adesso però servono conseguenze vere”, affermano Corbetta e Piazza. Nel loro intervento chiedono che chi commette aggressioni di questa gravità sia sottoposto a conseguenze penali e indicano nella certezza della pena quello che definiscono “il primo deterrente contro una violenza giovanile sempre più spavalda e fuori controllo”.

La dichiarazione entra poi anche nel tema della cittadinanza. Corbetta e Piazza affermano che, qualora i responsabili fossero cittadini stranieri, la loro posizione sarebbe la stessa e chiedono, per reati violenti di questa gravità, la revoca della cittadinanza eventualmente acquisita e l’impossibilità di ottenerla per chi non è ancora cittadino italiano.

Si tratta di una posizione politica espressa dai due esponenti della Lega, che collegano il tema della cittadinanza al rispetto delle regole della comunità.

Sul caso interviene anche Carlo Piazza, vicesindaco di Lecco, che esprime la vicinanza dell’Amministrazione comunale al giovane aggredito e alla sua famiglia.

“Quanto accaduto ci colpisce profondamente e alla giovane vittima e alla sua famiglia va tutta la nostra vicinanza”, dichiara il vicesindaco. L’Amministrazione, aggiunge, continuerà a mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza in città, rafforzando la collaborazione con le forze dell’ordine e con le istituzioni competenti anche sul fronte della prevenzione.

“La nostra città deve continuare a essere un luogo sicuro per i ragazzi e per le famiglie”, conclude Carlo Piazza.

Intanto, sul piano investigativo, i video dell’aggressione sono stati acquisiti dagli investigatori e potranno contribuire alla ricostruzione dell’episodio e all’accertamento delle eventuali responsabilità. La vicenda è inoltre all’attenzione della Procura per i minorenni di Milano.