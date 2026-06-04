Piccole lesioni, grandi attenzioni: proteggiamo la salute delle palpebre

Neoformazioni palpebrali: perché riconoscerle subito è fondamentale

“Aspettare è l’errore più comune”, spiega la Dott.ssa Muzio, oculista del Centro In Salus

Quando si parla di salute degli occhi, l’attenzione si concentra spesso sulla vista, mentre gli annessi oculari – e in particolare le palpebre – vengono facilmente trascurati. Eppure proprio le palpebre, con la loro struttura sottile e delicata, svolgono una funzione essenziale di protezione.

Insieme alla dott.ssa Giulia Muzio, oculista e medico estetico del Centro In Salus, approfondiamo una delle patologie comuni delle palpebre, ovvero le neoformazioni palpebrali.

“Si tratta di alterazioni che possono interessare la cute o i tessuti più profondi e che si presentano come noduli, escrescenze o cisti. Anche quando sembrano piccole o innocue, meritano sempre attenzione specialistica».

La comparsa di una lesione palpebrale, infatti, non va mai sottovalutata. “Crescita rapida, cambiamento di forma o colore, sanguinamento o modifiche dell’aspetto sono segnali che richiedono una valutazione” precisa la dott.ssa Muzio.

Non tutte le lesioni sono uguali: “Alcune sono benigne e molto comuni, altre richiedono un inquadramento più accurato – prosegue la dottoressa – Per questo è importante rivolgersi a uno specialista, in particolare a un oculista con competenze in oftalmoplastica, in grado di distinguere correttamente le diverse tipologie e indirizzare il paziente verso il percorso più appropriato.

Presso il centro In Salus è possibile effettuare sia visite oculistiche generali sia valutazioni specifiche di oftalmoplastica”.

Intervenire precocemente permette spesso di ricorrere a tecniche più semplici e mini-invasive.

“Quando una lesione viene valutata nelle fasi iniziali, l’asportazione è più precisa, il tessuto coinvolto è minore e il risultato estetico e funzionale è migliore – sottolinea la Dott.ssa Muzio – Si tratta di procedure ambulatoriali rapide, eseguite in anestesia locale, che consentono nella maggior parte dei casi un ritorno veloce alla vita quotidiana.

Il centro In Salus dispone inoltre di una sala chirurgica ambulatoriale dedicata, che permette di eseguire questi interventi in sicurezza”.

L’errore più comune è aspettare. “L’idea di attendere e intervenire solo quando dà fastidio può rendere il trattamento più complesso. Una lesione trascurata può modificarsi nel tempo, coinvolgere tessuti più profondi e richiedere interventi più estesi e delicati, anche dal punto di vista ricostruttivo. Più si aspetta, più si rischia di complicare qualcosa che, se affrontato subito, sarebbe semplice da gestire” osserva la specialista.

Il consiglio più importante è chiaro: “Qualsiasi nuova lesione palpebrale, anche piccola e apparentemente insignificante, merita una valutazione precoce. La prevenzione è la chiave”.

La dottoressa Muzio riceve presso il Centro Medico Polispecialistico In Salus di Lecco. È possibile prenotare un appuntamento online o telefonicamente.

Dottoressa Muzio Giulia

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512