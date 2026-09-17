Pigiama Run a Lecco: percorso, orari e modifiche alla viabilità

La manifestazione organizzata da Lilt Lecco con il Comune di Lecco partirà alle 19 da piazzale Cassin

Dalle 19 alle 21 previste modifiche alla circolazione

LECCO – La Pigiama Run torna a Lecco con una nuova edizione all’insegna della solidarietà. La manifestazione sportiva di beneficenza, organizzata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori – Associazione provinciale di Lecco Aps con la collaborazione del Comune di Lecco, è in programma venerdì 18 settembre e sarà dedicata alla raccolta fondi per il reparto Cure palliative pediatriche dell’Asst di Lecco.

Il ritrovo è previsto dalle 18 alla Piccola, dove sarà presente anche l’assessore allo sport del Comune di Lecco Lorella Cesana, chiamata a portare il saluto istituzionale dell’Ente e a partecipare alla manifestazione benefica.

“Collaboriamo con piacere alla manifestazione proposta dalla Lilt di Lecco, finalizzata alla raccolta di fondi da destinare al reparto Cure palliative pediatriche dell’Asst di Lecco – spiega Lorella Cesana -. Una manifestazione di particolare interesse e rilevanza sociale per la comunità locale, per la quale ci auguriamo una partecipazione importante”.

La partenza della corsa-camminata non competitiva è fissata alle 19 da piazzale Cassin. Da qui il percorso proseguirà lungo via Ghislanzoni, piazza Fra Cristoforo, via Maggiore, via Pescatori, piazza Bione e via Buozzi, per poi attraversare il parco Addio ai Monti, lungo un tratto della pista ciclopedonale.

I partecipanti continueranno quindi lungo via Corti, via dell’Isola e, all’altezza del ponte Azzone Visconti, imboccheranno la ciclopedonale fino al ponte Kennedy. Il tracciato proseguirà lungo il lago in via Adda, fino a via Raffaello Sanzio, piazzale Canottieri e lungolago Isonzo.

All’altezza del Palazzo delle Paure i partecipanti attraverseranno la strada per raggiungere piazza Cermenati e proseguire verso piazza XX Settembre, via Bovara, via Volta, via Sassi, via D’Oggiono e via Digione. L’arrivo è previsto nuovamente in piazzale Cassin.

La manifestazione comporterà anche alcune modifiche alla viabilità. Per consentire lo svolgimento della Pigiama Run in sicurezza, dalle 19 alle 21, e comunque fino al termine della corsa, sarà istituito il divieto di transito veicolare su tutte le strade interessate dal percorso, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti.

Previsto inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 17 alle 24 in via Ghislanzoni, fronte civico 20, in corrispondenza della scalinata di collegamento con piazzale Cassin.

Il provvedimento viabilistico completo è consultabile sul portale del Comune di Lecco.