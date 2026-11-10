Ponte San Michele, la sfida per salvarlo passa dai “Luoghi del Cuore”

Il censimento del FAI, realizzato con Intesa Sanpaolo, ha già raccolto oltre un milione di segnalazioni in Italia

C’è tempo fino al 15 dicembre per sostenerlo

PADERNO D’ADDA – Il Ponte San Michele di Paderno d’Adda è tra i luoghi lombardi in corsa per diventare uno dei “Luoghi del Cuore” del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. Il censimento, promosso in collaborazione con Intesa Sanpaolo, entra nell’ultimo mese: c’è tempo fino al 15 dicembre 2026 per votare e sostenere i luoghi che si desidera tutelare e valorizzare.

Il ponte, che collega le due sponde dell’Adda tra la provincia di Lecco e quella di Bergamo, figura tra i primi posti della classifica provvisoria regionale. La mobilitazione punta a richiamare l’attenzione sul futuro di un’infrastruttura storica che rappresenta uno degli esempi più significativi dell’ingegneria ottocentesca e che, con il progetto di un nuovo attraversamento, rischia di essere dismessa.

Inaugurato nel 1889, il Ponte San Michele fu realizzato in appena 18 mesi su progetto dell’ingegnere svizzero Julius Röthlisberger, pioniere delle nuove teorie di calcolo. La costruzione rispondeva all’esigenza di collegare in modo più rapido ed efficiente le due rive del fiume, in un territorio allora interessato da un intenso sviluppo industriale.

La struttura metallica, interamente chiodata e priva di saldature, è caratterizzata da una doppia funzione: al suo interno corre la linea ferroviaria, mentre al livello superiore si trova la strada provinciale. La grande arcata è diventata un elemento distintivo del paesaggio dell’Adda e una testimonianza del patrimonio storico e infrastrutturale del territorio.

A mobilitarsi per la sua tutela è la rete “Occhio al ponte”, nata dopo la decisione di RFI, proprietaria del manufatto, di realizzare un nuovo ponte a poche decine di metri da quello esistente. L’infrastruttura attuale, che necessita di interventi di manutenzione frequenti e onerosi, verrebbe così dismessa.

Diverse realtà locali auspicano invece che il Ponte San Michele possa essere conservato, valutando anche una sua possibile trasformazione in percorso ciclopedonale. Tra le proposte c’è inoltre quella di collocare un eventuale nuovo attraversamento in una posizione meno impattante sul paesaggio. A sostenere la raccolta delle segnalazioni sono anche i volontari FAI dell’Alta Brianza.

La candidatura del ponte si inserisce nella fase conclusiva del censimento nazionale, che ha già superato il milione di segnalazioni. In Lombardia, tra i luoghi ai primi posti della classifica provvisoria compare anche l’Abbazia Benedettina di Rodengo dei Santi Nicola e Paolo VI, a Rodengo Saiano, attualmente all’ottavo posto a livello nazionale. Seguono, tra gli altri, l’Abbazia di San Benedetto in Vallalta ad Albino, Cascina Monluè a Milano, il Faro Voltiano a Brunate e il Santuario della Madonna del Castello a Carpenedolo.

Il censimento coinvolge in tutta Italia associazioni, Comuni, parrocchie, comitati e scuole. Superare la soglia delle 3.000 segnalazioni consente ai luoghi candidati di accedere al bando dedicato alla presentazione di progetti e alla richiesta di un contributo economico. Dal 2003, il programma del FAI e di Intesa Sanpaolo ha permesso di sostenere 180 progetti.

Per i primi tre classificati a livello nazionale sono previsti contributi rispettivamente di 70.000, 60.000 e 50.000 euro, subordinati alla presentazione di un progetto di restauro o valorizzazione culturale. Un numero elevato di voti può inoltre aumentare le possibilità di ottenere maggiori risorse e dare visibilità al luogo e al territorio.

Si può votare gratuitamente, senza limiti al numero di luoghi da segnalare, fino al 15 dicembre 2026. La classifica definitiva sarà resa nota a febbraio 2027. Per sostenere il Ponte San Michele e consultare la graduatoria provvisoria è possibile partecipare sul sito www.iluoghidelcuore.it.