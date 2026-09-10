Poste, Ballabio tra i piccoli Comuni lecchesi più operativi in estate

L’ufficio postale ha registrato un incremento del 50% nelle richieste di prodotti e servizi

Dai servizi postali e finanziari ai certificati, fino a passaporti e prestazioni INPS grazie al progetto Polis

BALLABIO – L’ufficio postale di Ballabio non si è fermato durante l’estate. La sede di via Giuseppe Mazzini 23 ha continuato a garantire con continuità i servizi postali, finanziari e quelli della pubblica amministrazione, distinguendosi tra le sedi dei piccoli Comuni della provincia di Lecco per il livello di operatività registrato nei mesi di maggiore afflusso turistico in Valsassina.

Nel periodo estivo, infatti, l’ufficio ha registrato un incremento del 50% nelle richieste di prodotti e servizi postali e finanziari tradizionali. Alla domanda abituale si è aggiunta quella legata ai servizi della pubblica amministrazione disponibili attraverso il progetto Polis, che consente di accedere direttamente allo sportello a diverse prestazioni: dai certificati anagrafici ai servizi INPS, fino alla richiesta o al rinnovo del passaporto.

Il dato è stato comunicato da Poste Italiane il 4 settembre 2026 e riguarda una delle 68 sedi presenti nei piccoli Comuni della provincia di Lecco. Ballabio si è distinta proprio per la continuità del servizio durante l’estate, in un periodo caratterizzato da una maggiore presenza di persone che hanno scelto la Valsassina per le proprie vacanze.

Il quadro provinciale restituisce una rete capillare: sono 93 gli uffici postali presenti nel Lecchese, di cui 78 situati in Comuni con meno di 15mila abitanti, ai quali si aggiungono 53 ATM Postamat. Parallelamente prosegue l’estensione del progetto Polis, che ha già interessato 67 sedi della provincia, ampliando l’offerta degli uffici con servizi rivolti alla pubblica amministrazione.

Tra le prestazioni disponibili rientrano anche quelle legate alla documentazione personale. Dall’avvio del progetto, negli uffici postali della provincia di Lecco sono stati rilasciati oltre 900 passaporti, un dato che si inserisce nel percorso di ampliamento dei servizi accessibili direttamente sul territorio.

Per Ballabio, dunque, l’estate ha confermato il ruolo dell’ufficio postale non soltanto come punto per le tradizionali operazioni postali e finanziarie, ma anche come presidio di prossimità per l’accesso a una parte dei servizi della pubblica amministrazione.