Accordo per collegare il servizio P2P di Poste Italiane a Bancomat Pay

Trasferimenti, rimborsi e richieste di denaro direttamente dalle app

LECCO – Scambiarsi denaro tra privati sarà più semplice anche tra utenti di app diverse. Poste Italiane e BANCOMAT hanno siglato un accordo per rendere interoperabili i rispettivi servizi di pagamento P2P, consentendo di trasferire soldi in tempo reale utilizzando esclusivamente il numero di telefono del destinatario.

L’intesa mette in comunicazione il servizio P2P di Poste Italiane e Bancomat Pay, aprendo la possibilità di inviare e ricevere denaro tra clienti dei due ecosistemi digitali senza dover conoscere l’IBAN o il numero della carta di chi riceve. Le operazioni potranno essere effettuate direttamente dalle applicazioni già utilizzate, in qualsiasi momento della giornata, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Il sistema punta a semplificare alcune operazioni quotidiane, dai trasferimenti di denaro tra familiari ai rimborsi tra amici, fino alla divisione di una spesa o alle richieste di pagamento. Sarà sufficiente selezionare il destinatario attraverso il suo numero di cellulare e completare l’operazione dall’app.

L’accordo mira a creare una rete nazionale interoperabile che riunisca milioni di utenti, ampliando le possibilità di utilizzo dei pagamenti digitali anche tra clienti che oggi fanno riferimento a piattaforme differenti.

“Da sempre in Poste Italiane lavoriamo per rendere i servizi finanziari più semplici grazie a sistemi digitali accessibili e vicini alle esigenze quotidiane delle persone”, ha dichiarato Andrea Novelli, responsabile BancoPosta. “Con questa collaborazione compiamo un ulteriore passo avanti, dimostrando ancora una volta lo spirito innovativo che contraddistingue Poste Italiane e la sua capacità di fare sistema con altre eccellenze del mercato, mettendo insieme competenze e tecnologie per sviluppare soluzioni sempre più efficaci a beneficio dei cittadini. Mettere in comunicazione basi di clientela così ampie significa semplificare concretamente l’esperienza delle persone e favorire un utilizzo ancora più diffuso dei servizi digitali”.

Per BANCOMAT, l’intesa rappresenta un passo verso una maggiore integrazione dei sistemi di pagamento in Italia e l’estensione dei servizi digitali a una platea più ampia.

“Con questo accordo diamo vita a un ecosistema senza precedenti in Italia, per dimensione e ampiezza dei servizi offerti. BANCOMAT consentirà a milioni di clienti di banche e di Poste Italiane di scambiarsi denaro in modo semplice, immediato e sicuro, ovunque si trovino. Si tratta di un passaggio storico per l’interoperabilità dei pagamenti nel nostro Paese e un contributo concreto alla diffusione del digitale su tutto il territorio. Insieme lavoreremo al fine di arricchire il servizio con nuove funzionalità, per rendere i pagamenti sempre più semplici, accessibili e integrati nella vita quotidiana delle persone”, ha dichiarato Fabrizio Burlando, amministratore delegato di BANCOMAT.

Il lancio del servizio è previsto per aprile 2027. Ulteriori dettagli saranno comunicati attraverso i siti, le app dei due operatori e una campagna informativa in prossimità dell’avvio.

L’accordo coinvolge due realtà con una presenza capillare nel sistema dei pagamenti italiani. Poste Italiane, attiva nei servizi postali, logistici, finanziari, assicurativi, energetici e di telefonia, conta quasi 120 mila dipendenti, 12.659 uffici postali e 46 milioni di clienti. BANCOMAT, circuito di pagamento tra i più diffusi in Italia, registra oltre 2,7 miliardi di transazioni annue, per un valore di circa 200 miliardi di euro.