Poste Italiane, riaprono gli uffici di Barzanò e Missaglia

Conclusi gli interventi del progetto Polis, le due sedi riaprono con spazi rinnovati, soluzioni a basso impatto ambientale e servizi della PA

I cittadini possono richiedere il passaporto direttamente allo sportello, oltre a ottenere certificati anagrafici e prestazioni INPS

BARZANÒ/ MISSAGLIA – Sono terminati i lavori di ristrutturazione nell’ambito del progetto Polis. Le sedi rinnovate offrono ambienti più accessibili, interventi per ridurre i consumi energetici e nuovi servizi della Pubblica Amministrazione, tra cui la possibilità di richiedere il passaporto direttamente allo sportello.

Riaprono al pubblico gli uffici postali di Barzanò e Missaglia, in provincia di Lecco, dopo gli interventi di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. L’iniziativa punta a rafforzare i servizi nei piccoli comuni, portando prestazioni della Pubblica Amministrazione direttamente sul territorio e contribuendo alla coesione economica e sociale.

Il progetto coinvolge circa 7mila uffici postali nei comuni italiani con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di rendere più semplice l’accesso ai servizi pubblici senza dover necessariamente raggiungere altre sedi.

Gli interventi hanno interessato sia gli spazi destinati alla clientela sia le dotazioni degli uffici. Le due sedi sono state rinnovate con nuovi arredi e colori, una corsia dedicata alle persone ipovedenti e un sistema di illuminazione a basso consumo energetico. Sono state inoltre adottate soluzioni a ridotto impatto ambientale e installati sportelli ribassati, pensati per facilitare l’accesso ai servizi.

Accanto alle tradizionali operazioni postali, i cittadini possono richiedere i certificati anagrafici e usufruire di alcuni servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello OBIS M.

Tra le prestazioni disponibili c’è anche quella relativa al passaporto. Grazie alla convenzione sottoscritta da Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è possibile presentare direttamente allo sportello la documentazione necessaria per richiedere o rinnovare il documento, senza doversi recare in Questura. È prevista anche la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio.

Con la conclusione dei lavori, gli uffici di Barzanò e Missaglia tornano operativi secondo il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Attraverso il progetto Polis, Poste Italiane ribadisce così il proprio impegno nel mantenere una presenza capillare anche nei centri più piccoli, contrastando il progressivo abbandono dei territori e avvicinando ai cittadini servizi che, in precedenza, potevano richiedere spostamenti verso altre sedi.