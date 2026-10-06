Protezione civile alpina, i volontari lecchesi in campo tra Bergamo e Brianza

A Bergamo esercitata la collaborazione tra squadre diverse

A Dolzago e Sirone simulata una maxiemergenza provocata da una “bomba d’acqua”

LECCO – Non si ferma l’attività dell’Unità di Protezione civile “Alessandro Merlini” della Sezione di Lecco dell’Associazione Nazionale Alpini. Nel giro di pochi giorni i volontari lecchesi sono stati impegnati in due importanti esercitazioni, a Bergamo e tra Dolzago e Sirone, con l’obiettivo di mantenere elevato il livello di preparazione e testare sul campo capacità operative, coordinamento e collaborazione.

Nello scorso fine settimana una decina di volontari ha partecipato all’esercitazione organizzata dal Secondo Raggruppamento dell’ANA a Bergamo. In particolare, otto componenti della squadra Sar (Soccorso e ricerca), insieme ad altri cinque volontari dell’Unità di Protezione civile della Sezione Alto Lario, sono stati impegnati nella ricerca di persone scomparse.

I volontari sono stati divisi in due gruppi misti, con l’obiettivo di affinare la collaborazione tra squadre provenienti da realtà diverse. Le operazioni hanno interessato un’area particolarmente articolata, comprendente Città Alta, all’interno della storica cinta muraria di Bergamo, ma anche zone boschive e prative esterne alle mura.

A coordinare le attività è stato il mezzo posto comando dell’Unità “A. Merlini”, gestito da tre volontari lecchesi.

“Queste attività – spiega Cristian Mornico, responsabile dell’Unità di Protezione civile degli alpini lecchesi – sono necessarie per mantenere alto il livello di operatività della squadra. Lavorando anche su scenari diversi dai nostri, ad esempio in ambito cittadino, viene rafforzata la nostra capacità di intervento e cooperazione con altre organizzazioni, così da scambiare informazioni ed esperienze ma soprattutto per approfondire i vari modi di operare”.

L’esercitazione bergamasca è arrivata a pochi giorni da Unitas 2026, il grande appuntamento che ha mobilitato l’intera struttura di Protezione civile delle penne nere lecchesi, forte di oltre 450 volontari.

Dal 25 al 27 settembre, tra Dolzago e Sirone, è stata simulata una maxiemergenza provocata da una “bomba d’acqua” sul Monte di Brianza, con pesanti conseguenze per il territorio. Lo scenario prevedeva allagamenti, frane, incendi e interruzioni delle strade e delle comunicazioni, rendendo necessari una serie di interventi straordinari.

Tra le attività simulate anche l’evacuazione di due scuole, la ricerca di persone scomparse, l’attivazione di maglie radio per ripristinare i collegamenti, la ricognizione aerea con droni, il supporto sanitario e il contenimento degli allagamenti.

In campo sono state coinvolte le squadre territoriali di Sirone e Dolzago e quelle specialistiche della “Merlini”: il Nucleo cinofilo Grigna, l’Antincendio boschivo, le squadre Sar e Droni, la Idrogeologica e la Telecomunicazioni, la Sanitaria sezionale alpina, oltre alle strutture del Pronto intervento logistico e di supporto, tra cucina, coordinamento, segreteria e informatica.

Un momento particolarmente significativo è stato quello dedicato alle scuole. L’esercitazione ha previsto l’evacuazione di circa 100 studenti delle scuole primarie di Dolzago e Sirone, che hanno trascorso la notte sotto le tende del Campo scuola alpino.

Per i bambini è stata un’esperienza che ha unito la dimensione dell’emergenza a quella didattica e formativa. Oltre a vivere lo spirito e le regole della tendopoli, gli alunni hanno potuto conoscere più da vicino le attività della Protezione civile, alternando i momenti di approfondimento a occasioni di gioco e divertimento.

Nella giornata di sabato le squadre specialistiche e territoriali hanno quindi operato nei diversi scenari previsti dalla maxiemergenza, mettendo alla prova capacità operative, preparazione e coordinamento.

La conclusione di Unitas 2026 è arrivata domenica 27 settembre con la Santa Messa e il momento istituzionale, alla presenza di autorità civili e militari. Hanno partecipato la presidente della Provincia Alessandra Hofmann, i sindaci di Dolzago e Sirone Paolo Lanfranchi ed Emanuele De Capitani, i consiglieri regionali Giacomo Zamperini e Gian Mario Fragomeli, il comandante provinciale dei Carabinieri e alpino colonnello Nicola Melidonis e il coordinatore di Protezione civile del Secondo Raggruppamento ANA Felice Longoni.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose penne nere della Sezione di Lecco con i propri gagliardetti, insieme ai rappresentanti di altre Sezioni.

“Le attività svolte a Bergamo, così come quelle di Dolzago e Sirone davvero impressionanti per qualità e quantità – sottolinea Emiliano Invernizzi, presidente degli alpini lecchesi –, non fanno che confermare l’importanza assunta dalla Protezione civile alpina e la positività del serrato impegno formativo affrontato in questi ultimi anni da tutti i nostri volontari. Così come ribadiscono la necessità di una sempre maggior collaborazione in particolare con le istituzioni pubbliche”.

Invernizzi sottolinea anche il valore dell’esercitazione per il territorio e per la popolazione: “Intanto a Sirone e Dolzago i cittadini hanno potuto toccare con mano la specializzazione raggiunta dai diversi assetti della nostra Unità. E ci fa piacere aver visto la straordinaria partecipazione e immedesimazione degli alunni delle scuole primarie, dei loro accompagnatori e delle loro famiglie, coinvolti nell’esercitazione ma soprattutto nello spirito e nei valori alpini che abbiamo loro proposto con il Campo scuola protrattosi un giorno e una notte. Anche questo è un risultato davvero importante, che ripaga lo sforzo del tutto gratuito di tanti volontari”.

Dalla ricerca di persone scomparse tra le vie e i boschi di Bergamo alla simulazione di una maxiemergenza in Brianza, le due esercitazioni hanno quindi offerto agli alpini lecchesi l’occasione di misurarsi con scenari differenti e di consolidare ulteriormente preparazione e collaborazione. Un’attività che affianca all’intervento operativo anche la formazione e il coinvolgimento delle nuove generazioni.