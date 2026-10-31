“Qualcuno aspetta una telefonata”: al Cinema Jolly di il messaggio di AIDO Olginate-Valgreghentino

AIDO Olginate/Valgreghentino promuove un filmato realizzato a Galbiate da Luca Ambrosoli

Un video di meno di un minuto invita a riflettere sull’importanza di esprimere la propria volontà sulla donazione degli organi

OLGINATE – Mentre la maggior parte delle persone è impegnata nella propria quotidianità, c’è qualcuno che aspetta una telefonata. Una chiamata che potrebbe cambiare tutto, aprendo la strada a un trapianto e a una nuova possibilità di vita. È questo il messaggio che AIDO Olginate/Valgreghentino porta al Cinema Jolly, attraverso un breve filmato dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione degli organi.

Meno di un minuto di immagini per invitare gli spettatori a fermarsi e riflettere su una realtà spesso lontana dai pensieri di tutti i giorni: quella delle persone in attesa di un organo compatibile e di una notizia che possa restituire loro una speranza. Un messaggio semplice, diretto, che trasforma il momento della visione cinematografica in un’occasione per parlare di solidarietà e responsabilità individuale.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: ricordare quanto sia importante informarsi e dichiarare consapevolmente la propria volontà sulla donazione degli organi dopo la morte. Una scelta personale che può contribuire a offrire nuove opportunità a chi attende un trapianto.

Esprimere la propria volontà è più semplice di quanto si possa immaginare. È possibile farlo presso gli uffici comunali al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità, attraverso le strutture abilitate oppure iscrivendosi all’AIDO. Esiste anche DigitalAIDO, la piattaforma che permette di esprimere la propria volontà online, direttamente da casa, utilizzando gli strumenti digitali messi a disposizione dall’associazione.

La forza del progetto sta proprio nella capacità di raggiungere le persone attraverso un linguaggio immediato e un contesto familiare come quello della sala cinematografica. Non una lunga campagna informativa, ma un messaggio concentrato in pochi secondi, capace di riportare al centro dell’attenzione chi vive quotidianamente l’attesa di un trapianto.

Dal territorio lecchese, il progetto guarda ora a una diffusione nazionale. Il filmato è stato realizzato a Galbiate da Luca Ambrosoli e inizialmente promosso dal gruppo AIDO locale. Successivamente, AIDO Olginate/Valgreghentino ha raccolto e rilanciato l’iniziativa, contribuendo a darle ulteriore visibilità.

Il percorso è poi proseguito grazie al coinvolgimento del presidente regionale, che ha presentato il progetto ad AIDO Nazionale. L’associazione nazionale ha successivamente proposto il filmato alle associazioni dei cinematografi, con l’intento di ampliare la platea dei destinatari e portare il messaggio direttamente nelle sale italiane.

Un passaggio importante è rappresentato dal patrocinio concesso da ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), realtà che riunisce e rappresenta le sale cinematografiche di ispirazione cattolica. Un riconoscimento che rafforza il valore dell’iniziativa e la possibilità di utilizzare il cinema come strumento di comunicazione sociale, oltre che come luogo di intrattenimento.

La proiezione al Cinema Jolly si inserisce in questo percorso di sensibilizzazione, dando visibilità a un tema che riguarda l’intera comunità. Perché conoscere le modalità attraverso cui esprimere la propria volontà e compiere una scelta consapevole può fare la differenza per chi aspetta un organo.

Un ringraziamento particolare viene rivolto alla Parrocchia di Olginate, che ha creduto fin dall’inizio nel progetto, condividendone lo spirito e le finalità. Un sostegno importante, che testimonia l’attenzione verso una tematica di grande valore umano e sociale.

Un grazie altrettanto sentito è destinato ai volontari che gestiscono il Cinema Jolly, per la disponibilità e la collaborazione che hanno permesso di portare il messaggio sul grande schermo. La loro partecipazione conferma il valore della collaborazione tra associazioni, realtà parrocchiali e volontariato nella promozione di iniziative rivolte alla collettività.

Il messaggio che accompagna il filmato resta impresso nella sua semplicità: mentre per molti la vita procede normalmente, per qualcun altro quella telefonata rappresenta tutto. Può significare una nuova opportunità, una speranza concreta e la possibilità di tornare a vivere. E a volte basta meno di un minuto per ricordarsi quanto sia importante una scelta.