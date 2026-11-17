I bandi riguardano informatica, economia, lingue e comunicazione

I candidati potranno indicare le province preferite al momento della domanda

LECCO – La Polizia di Stato pubblica quattro bandi di concorso per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori con competenze specialistiche in informatica, economia, lingue straniere e comunicazione istituzionale. La novità principale riguarda la distribuzione dei posti: per la prima volta, infatti, è prevista una ripartizione su base provinciale.

I candidati potranno indicare, al momento della presentazione della domanda, le province disponibili secondo un ordine di preferenza. L’assegnazione della sede avverrà prima dell’inizio del corso di formazione, sulla base delle preferenze espresse.

I concorsi sono riservati ai cittadini italiani che non abbiano compiuto 28 anni e siano in possesso della laurea triennale prevista dal rispettivo bando. I requisiti specifici e le modalità di partecipazione sono consultabili sul portale ufficiale concorsionline.poliziadistato.it.

Nel dettaglio, i posti sono suddivisi in quattro settori. Trecento sono destinati all’ambito informatico, per rafforzare le competenze tecnologiche e digitali dell’amministrazione, sempre più necessarie per affrontare l’evoluzione dei sistemi informatici e delle comunicazioni digitali e contrastare le nuove forme di criminalità.

Al settore economico sono riservati 270 posti, rivolti a candidati con competenze amministrativo-contabili. Sono invece 230 i posti per l’ambito linguistico e umanistico, con l’obiettivo di potenziare le capacità operative e investigative in un contesto internazionale caratterizzato dalla mobilità delle persone e dalla dimensione transnazionale dei fenomeni criminali.

Gli ultimi 200 posti riguardano la comunicazione istituzionale. In questo caso, la ricerca è rivolta a profili con competenze teorico-pratiche nei processi comunicativi, nell’utilizzo dei media digitali e nella gestione delle relazioni pubbliche.

L’iter di selezione potrà comprendere una prova preselettiva, seguita dalla verifica dell’efficienza fisica attraverso una prova di corsa, dagli accertamenti psico-fisici e attitudinali, dalla valutazione dei titoli e da una prova orale.

I candidati che risulteranno vincitori saranno ammessi a un corso di formazione retribuito della durata di un anno.