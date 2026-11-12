Raccolta differenziata, Lecco quinta in Lombardia: raggiunto il 78,67%

Il territorio lecchese supera la media regionale e si piazza alle spalle di Mantova, Bergamo, Monza Brianza e Varese

I dati sono stati presentati dall’assessore regionale Giorgio Maione alla COP31 di Antalya, in Turchia

LECCO – La provincia di Lecco si conferma tra le più virtuose della Lombardia nella raccolta differenziata. Nel 2025 il territorio ha raggiunto il 78,67%, conquistando il quinto posto nella graduatoria regionale, alle spalle di Mantova, Bergamo, Monza Brianza e Varese. Un risultato superiore di oltre tre punti rispetto alla media lombarda, che nello stesso anno ha superato per la prima volta la soglia del 75%.

I dati sono stati presentati dall’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione in occasione della COP31, la Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso ad Antalya, in Turchia, fino al 20 novembre.

A guidare la classifica lombarda è Mantova, con l’88,12%, seguita da Bergamo (82,06%) e Monza Brianza (79,95%). Subito dopo si posiziona Varese, con il 79,22%, mentre Lecco si attesta al 78,67%. Seguono Cremona (78,55%), Brescia (77,92%), Lodi (74,79%), Como (72,99%), Milano (70,12%), Pavia (61,16%) e Sondrio (56,52%).

Oltre alla quantità di rifiuti differenziati, la Regione evidenzia anche i risultati raggiunti sul fronte del riciclaggio netto, che nel 2025 si è attestato al 57,79%. Il dato si avvicina al traguardo del 60% fissato dall’Unione europea per il 2030 e misura non soltanto la capacità di raccogliere separatamente i rifiuti, ma anche l’effettiva trasformazione dei materiali in nuove risorse.

“Mentre a livello globale si discute di strategie, la Lombardia dimostra che la transizione ecologica da noi è già in corso, con l’efficienza industriale e con il coinvolgimento virtuoso dei cittadini”, ha dichiarato Maione. “Superare il 75% di raccolta differenziata e centrare il target europeo del riciclaggio netto significa che il nostro sistema economico e territoriale è un’eccellenza che fa scuola in Europa e nel mondo”.

Il risultato regionale, secondo l’assessore, conferma la possibilità di coniugare sviluppo industriale e sostenibilità ambientale, facendo della Lombardia un modello di riferimento anche a livello internazionale.