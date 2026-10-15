Regione Lombardia finanzia 24 attività storiche lecchesi

Le imprese beneficiarie rientrano nel bando “Imprese storiche verso il futuro 2026”

Per le attività lecchesi sono previsti 503.647 euro. A livello regionale lo stanziamento è superiore a 9,2 milioni

LECCO – Regione Lombardia sostiene le botteghe, i negozi e i locali storici del territorio lecchese attraverso il bando “Imprese storiche verso il futuro 2026”. Sono 24 le attività beneficiarie in provincia di Lecco, per un totale di 503.647 euro di contributi regionali, nell’ambito di uno stanziamento complessivo di oltre 9,2 milioni di euro destinato a 511 imprese lombarde.

Un aiuto concreto per chi, da almeno quarant’anni, porta avanti un’attività commerciale contribuendo a mantenere vivo il tessuto economico e sociale del territorio. Anche la provincia di Lecco rientra tra quelle interessate dal bando regionale, pensato per accompagnare le imprese storiche nei percorsi di rinnovamento, innovazione e continuità generazionale.

La graduatoria del bando “Imprese storiche verso il futuro 2026”, promosso dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi in collaborazione con Unioncamere Lombardia, è stata pubblicata giovedì 15 ottobre. In provincia di Lecco i contributi assegnati ammontano complessivamente a 503.647 euro, distribuiti tra 24 attività.

Contributi per rinnovare e conservare le attività storiche

Le risorse sono destinate a sostenere interventi che permettano alle imprese di conservare la propria identità e, allo stesso tempo, affrontare le trasformazioni del mercato. Tra le spese finanziabili figurano il restauro e la conservazione degli immobili, delle insegne, degli arredi e delle attrezzature originali legati alla storia dell’attività.

Il bando comprende inoltre interventi per migliorare i servizi, introdurre innovazioni, rafforzare l’attrattività dei centri urbani e valorizzare le vie storiche del commercio e gli itinerari turistici. Previsto anche il sostegno alle iniziative dedicate al passaggio generazionale, un aspetto importante per garantire la continuità delle imprese che hanno attraversato decenni di cambiamenti.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, con un importo massimo di 30mila euro per impresa. L’investimento minimo richiesto è di 5mila euro.

Guidesi: “Un patrimonio economico, sociale e culturale”

L’intervento regionale punta a valorizzare realtà che rappresentano un elemento di continuità per le comunità locali. “Anche quest’anno – evidenzia l’assessore Guidesi – Regione Lombardia conferma il proprio impegno a sostegno delle attività storiche, che rappresentano un patrimonio economico, sociale e culturale fondamentale per i nostri territori”.

Guidesi sottolinea come queste imprese abbiano saputo attraversare generazioni e affrontare i cambiamenti, rinnovandosi senza perdere il legame con le proprie radici. La loro presenza, aggiunge, contribuisce a rendere più vivi e sicuri i centri abitati, garantendo prodotti e servizi di qualità e preservando la prossimità.

L’obiettivo è accompagnare le attività nei percorsi di ammodernamento, innovazione e ricambio generazionale, affinché possano continuare a essere competitive e protagoniste dell’economia lombarda.

Piazza: “Le imprese storiche sono un orgoglio per il nostro territorio”

“Le imprese storiche sono un orgoglio per il nostro territorio. Non sono soltanto esercizi commerciali: rappresentano tradizione, lavoro, comunità e qualità. Regione Lombardia continua a sostenerle con convinzione, affinché possano affrontare le sfide del futuro senza rinunciare alla propria identità. A Lecco abbiamo realtà straordinarie che meritano di essere valorizzate: queste risorse sono un segnale concreto di attenzione”, dichiara il sottosegretario regionale Mauro Piazza.

Oltre 9,2 milioni per 511 imprese lombarde

A livello regionale, lo stanziamento complessivo raggiunge 9.268.167 euro, destinati a 511 attività storiche. Gli investimenti complessivi attivati sui territori sono stimati in 20.014.129 euro.

Per consentire il finanziamento di tutti i progetti ammissibili, la Regione ha incrementato la dotazione iniziale del bando, passata da 7 milioni a 9,2 milioni di euro.

Nelle precedenti edizioni del 2022, 2024 e 2025 erano stati assegnati complessivamente 25 milioni di euro, capaci di generare investimenti per 50 milioni di euro sul territorio lombardo.

Ai contributi si affiancano altre iniziative di valorizzazione, tra cui la premiazione itinerante organizzata con le Camere di Commercio per la consegna del marchio identificativo alle attività storiche.

Per la provincia di Lecco, il finanziamento di 24 imprese rappresenta una nuova opportunità per preservare attività radicate nel territorio, sostenendone il rinnovamento e la capacità di continuare a offrire servizi alle comunità locali.

L’elenco delle 24 imprese lecchesi ammesse al contributo