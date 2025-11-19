Ringiovanire con gli ormoni bioidentici e la medicina estetica: per sentirsi meglio, sia dentro che fuori

Contrastare il crono-aging e ritrovare energia, idratazione e vitalità.

Endocrinologia e medicina estetica, un metodo che migliora bellezza e benessere

Invecchiare è naturale, ma farlo in salute, con energia e con una pelle che riflette il nostro benessere interno, è possibile. Ce lo spiega la Dottoressa Amalia Staffilano, Endocrinologa e Medico estetico, tra i professionisti del Centro Medico In Salus di Lecco.

La sinergia tra medicina estetica e endocrinologia rappresenta una svolta per chi desidera rallentare i segni del tempo e migliorare la qualità della vita, con un percorso anti-aging personalizzato, capace di agire sia sulla bellezza esteriore che sull’equilibrio ormonale.



Assumono in questo un ruolo centrale gli ormoni bioidentici, molecole identiche a quelle prodotte dal nostro corpo, utilizzate non come terapia sostitutiva, ma come modulazione di squilibri funzionali legati alla menopausa, l’andropausa o la stanchezza cronica, migliorando tono dell’umore, idratazione cutanea e produzione di collagene.

“Gli effetti collaterali sono vicini allo zero”, sottolinea la Dottoressa, che ne valorizza anche la versatilità terapeutica: creme transdermiche, microperle sublinguali o vaginali.

L’utilizzo di questi ormoni si riflette anche sulla pelle: migliorano l’idratazione, stimolano il fibroblasta e favoriscono la produzione di collagene, contribuendo a rimpolpare la struttura cutanea dall’interno. A questo si affiancano trattamenti estetici mirati, per un risultato armonico e naturale.

“La mia presa in carico nei pazienti è a 360 gradi” afferma la Dottoressa Staffilano. Un approccio che non promette solo un aspetto più giovane, ma un modo più sano e consapevole di vivere ogni fase della vita.

