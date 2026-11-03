Rogeno, riparte il cantiere della nuova scuola primaria: obiettivo 2027

Il Comune annuncia la ripartenza e promette un monitoraggio costante del cantiere

“Costruire una nuova scuola significa soprattutto scegliere che futuro vogliamo per Rogeno”

ROGENO – Riparte il cantiere della nuova scuola primaria di Rogeno. Dopo mesi di lavoro da parte dell’Amministrazione comunale per confermare le risorse disponibili e creare le condizioni necessarie alla prosecuzione dell’intervento, i lavori tornano a procedere. L’obiettivo indicato dal Comune è completare l’opera già nel corso del 2027.

L’Amministrazione rivendica il percorso compiuto per superare le difficoltà che avevano interessato il progetto e annuncia che, da questo momento, l’attenzione sarà concentrata soprattutto sul controllo dell’avanzamento del cantiere. La richiesta è che i lavori procedano rapidamente, nel rispetto degli impegni assunti e attraverso un monitoraggio costante.

La ripartenza viene presentata come una scelta strategica per il futuro della comunità. “Costruire una nuova scuola significa soprattutto scegliere che futuro vogliamo per Rogeno”, sottolinea l’Amministrazione, ribadendo l’importanza di garantire a bambini e ragazzi ambienti adeguati per crescere, studiare e formarsi.

Nel comunicato viene affrontato anche il tema degli spazi e dell’andamento demografico. La nuova primaria, spiega il Comune, è stata progettata con ambienti considerati adeguati e abbondanti, tenendo conto delle previsioni demografiche per i prossimi decenni. La diminuzione delle nascite, secondo l’Amministrazione, non deve diventare un motivo per rinunciare agli investimenti sulle nuove generazioni: “Proprio quando i bambini sono meno numerosi dobbiamo creare le condizioni migliori perché possano crescere e costruire qui il loro futuro”.

Un altro aspetto riguarda le risorse necessarie per completare l’intervento. Per portare a termine la scuola è stato previsto un mutuo flessibile aggiuntivo, la cui struttura collega l’indebitamento alle somme effettivamente utilizzate per realizzare l’opera. Questo significa, precisa il Comune, che non è stato automaticamente utilizzato l’intero importo previsto: il rimborso riguarderà soltanto le risorse realmente impiegate.

L’Amministrazione evidenzia inoltre di aver già reperito finanziamenti aggiuntivi che stanno consentendo di ridurre il ricorso al mutuo e, di conseguenza, l’indebitamento a carico dei cittadini. La ricerca di ulteriori risorse proseguirà anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di contenere ancora l’importo che sarà necessario utilizzare.

La ripartenza del cantiere segna dunque un nuovo passaggio per il progetto della scuola primaria. “L’Amministrazione va avanti. Con concretezza, responsabilità e determinazione. Perché investire nella scuola significa investire nel futuro”.