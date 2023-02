Rogeno. Un nuovo pontile sul lago a Casletto, un anno fa il rogo

E’ iniziata l’installazione del nuovo pontile sul lago a Casletto di Rogeno

Un anno fa l’incendio appiccato dai vandali, ad oggi i responsabili non sono stati trovati

ROGENO – Sono in corso in questi giorni i lavori di posa del nuovo pontile a lago a Rogeno. La struttura sulle acque del lago a Casletto era stata data alle fiamme nella notte tra il 5 e il 6 gennaio dello scorso anno: un atto vandalico compiuto da ignoti che ad oggi non sono stati rintracciati dalle Forze dell’ordine nonostante la video sorveglianza.

Appena dopo il fatto, l’amministrazione comunale aveva provveduto alla pulizia e al ripristino delle rive e del fondo: un’operazione costata circa 20mila euro poiché si trattava di rifiuti speciali e le operazioni sono state effettuate da aziende specializzate.

Non è stato semplice quantificare il danno fatto dai vandali e le tempistiche sono state abbastanza lunghe, fanno sapere dal Comune.

Da lì la progettazione del nuovo tratto di pontile: un’opera da 60 mila euro. Per l’investimento l’Amministrazione comunale ha ricevuto un contributo di 30 mila euro autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori, la restante quota è stata pagata dall’assicurazione.

I lavori sono iniziati venerdì e si concluderanno con i collaudi nella giornata di lunedì.

Da settimana prossima l’area sarà quindi nuovamente accessibile.

“C’è stata un po’ di attesa per quest’opera – spiega il primo cittadino Matteo Redaelli – Abbiamo ordinato i pezzi l’estate scorsa ma per le operazioni di posa abbiamo dovuto attendere sia l’arrivo dei materiali a causa delle carenze di materie prime, sia che si alzasse il livello del lago. Il pontile è stato messo in acqua ad Eupilio, al centro remiero, e trainato con una imbarcazione a Rogeno”.

“Siamo contenti di poter restituire alla comunità questo bene, che sarà fruibile a partire dalla prossima settimana – aggiunge il sindaco – Un grazie anche all’Autorità di Bacino che ci ha erogato un contributo economico. Il nostro obbiettivo è quello di valorizzare al massimo la nostra area a lago e renderla ancor più attrattiva a livello turistico. Abbiamo avviato una campagna per il decoro e l’ordine, contro l’abbandono dei rifiuti, e abbiamo potenziato l’illuminazione e la video sorveglianza. Prossimamente, inoltre, apriremo il bando per la gestione del chiosco. Chiedo a tutti i fruitori di avere cura del bene pubblico e dell’area a lago”.