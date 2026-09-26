Rotary Club Lecco, giovani protagonisti tra cinema e scambi internazionali

Una serata dedicata ai giovani, tra il Premio Gavioli realizzato dagli studenti del Bertacchi e lo Scambio Giovani internazionale

La serata si è chiusa con la consegna dei diplomi ai tredici studenti del Bertacchi coinvolti nel progetto

LECCO – Mettere i giovani al centro, offrendo loro occasioni concrete per esprimersi, collaborare e confrontarsi con nuove esperienze. È stato questo il filo conduttore della serata organizzata dal Rotary Club Lecco, che mercoledì 23 settembre ha riunito i propri soci attorno a due progetti dedicati alle nuove generazioni: il Premio Gavioli e lo Scambio Giovani.

Due percorsi diversi, ma accomunati dalla volontà di offrire ai ragazzi strumenti e opportunità per sviluppare capacità, relazioni e consapevolezza.

Il cinema entra a scuola con il Premio Gavioli

Il primo momento della serata è stato dedicato al Premio Gavioli, prestigioso concorso cinematografico promosso dai Distretti Rotary e intitolato alla memoria di Roberto Gavioli, regista e pioniere dell’animazione e della comunicazione audiovisiva in Italia.

Il progetto punta ad avvicinare gli studenti al linguaggio cinematografico, trasformando le aule scolastiche in veri e propri set. I ragazzi vengono coinvolti nelle diverse fasi della produzione audiovisiva e imparano a lavorare in squadra, dalla costruzione della storia fino alle riprese, confrontandosi con la necessità di raccontare la realtà attraverso uno sguardo critico, creativo e consapevole.

Per il quarto anno consecutivo, a partecipare al progetto sono stati gli studenti dell’Istituto Bertacchi di Lecco, in particolare quelli dell’indirizzo professionale Cultura e Spettacolo.

L’esperienza, però, ha coinvolto l’intero istituto. I casting organizzati all’interno della scuola hanno infatti dato a tutti gli studenti la possibilità di mettersi alla prova. Da questo percorso partecipativo sono stati selezionati i protagonisti del cortometraggio, nato poi attraverso un lavoro collettivo che ha accompagnato i ragazzi dalla stesura della storia alle riprese sul campo.

Il tema scelto per questa edizione ha portato gli studenti a confrontarsi con aspetti importanti della loro crescita: amore, amicizia e affettività, sviluppati attraverso tre episodi distinti.

A raccontare il percorso durante la serata sono stati il professor Beniamino Cosentino e la professoressa Debora Stanganello, che hanno ripercorso le diverse fasi dell’esperienza e ricordato il ruolo della dirigente scolastica Stefania Perego, che ha creduto nel progetto fino a dedicare un’intera settimana didattica alla realizzazione del film.

Fondamentale anche il contributo del regista Corrado Colombo, che ha accompagnato gli studenti durante la produzione, confrontandosi con le loro idee e rimanendo colpito dalla chiarezza con cui i ragazzi hanno saputo svilupparle.

A seguire il progetto con entusiasmo e partecipazione è stata anche Antonella Crippa, socia del Rotary Club Lecco, che ha affiancato il presidente del Rotary nel sottolineare il valore di un’esperienza capace di mettere in relazione studenti con percorsi e background differenti, chiamandoli a collaborare e a lavorare insieme.

Dal Giappone e dagli Stati Uniti a Lecco

La seconda parte della serata ha portato invece il Rotary Club Lecco oltre i confini italiani, con il momento dedicato allo Scambio Giovani.

Il club ha dato il benvenuto a Kaede Makino e Rourke Mackenly Day, arrivate rispettivamente dal Giappone e dagli Stati Uniti. Le due ragazze si preparano ora a vivere la loro esperienza a Lecco nell’ambito del programma internazionale promosso dal Rotary, entrando in contatto con una nuova realtà, una nuova cultura e una nuova comunità.

Un progetto che, come il Premio Gavioli, punta sulla possibilità per i giovani di ampliare i propri orizzonti attraverso esperienze concrete, confronto e relazione con gli altri.

La consegna dei diplomi

A chiudere la serata è stata la consegna dei diplomi agli studenti dell’Istituto Bertacchi che hanno partecipato alla realizzazione del progetto cinematografico.

A riceverli sono stati Bruno Gloria, Butti Arianna, Carnovali Gloria, Craxi Aisha, Diamantini Nicolò, Fargetta Rebecca, Lunardi Paolo, Picciolo Federico, Pozzi Klarissa, Roraspini Isabelly, Sawadogo Sito Mikhail, Solcia Cristian e Sorito Alessandro.

Una conclusione che ha restituito ai ragazzi il riconoscimento per il lavoro svolto e per un’esperienza che li ha messi davanti alle diverse fasi della produzione cinematografica, dalla progettazione alla realizzazione.

Dal cinema agli scambi internazionali, il Rotary Club Lecco ha così dedicato una serata a due esperienze che hanno come protagonisti i giovani e la loro capacità di mettersi in gioco.