Rotary Club Lecco, il Governatore La Rocca: “Il futuro è una responsabilità”

Mercoledì 28 ottobre il Governatore del Distretto 2042 ha incontrato i soci lecchesi

“Là fuori c’è bisogno di noi”: il Governatore invita i rotariani a trasformare i valori dell’associazione in azioni concrete per la comunità.

LECCO – Il Rotary come comunità di persone, ma soprattutto come impegno concreto capace di produrre cambiamenti duraturi. È questo il messaggio portato a Lecco dal Governatore del Distretto Rotary 2042, Giuseppe “Pippo” La Rocca, che mercoledì 28 ottobre ha incontrato i soci del Rotary Club Lecco per un momento di confronto dedicato ai valori dell’associazione, al servizio e alle prospettive future del Club.

Al centro dell’intervento la necessità di non limitarsi a condividere ideali e buone intenzioni, ma di tradurli in iniziative capaci di rispondere ai bisogni della comunità. “I rotariani sono persone che si incontrano, condividono esperienze, progettualità e idee, dedicando attenzione e tempo al nostro territorio”. Un impegno che parte dalla dimensione locale, ma che mantiene uno sguardo aperto anche alle sfide internazionali.

“Là fuori c’è bisogno di noi: si può contare sul Rotary”, ha sottolineato La Rocca, richiamando il ruolo che l’associazione può svolgere attraverso la disponibilità e le competenze dei propri soci. Un messaggio che invita a considerare il servizio non come un principio astratto, ma come una responsabilità da esercitare attraverso azioni concrete.

Uno degli aspetti maggiormente sottolineati dal Governatore ha riguardato proprio la capacità di trasformare le idee in risultati. Individuare un bisogno, infatti, rappresenta soltanto il primo passo: occorre sviluppare progetti, portarli a compimento e seguirli nel tempo, affinché possano generare un cambiamento effettivo. La continuità delle iniziative diventa quindi un elemento fondamentale per garantire che l’impegno dei Club produca benefici duraturi.

Un richiamo particolarmente significativo per il Rotary Club Lecco, che si avvicina al traguardo dei 69 anni di attività. Una storia importante, che rappresenta anche una responsabilità nei confronti del futuro e della comunità lecchese. “Il futuro è una responsabilità”, ha ricordato La Rocca, invitando i soci a continuare a partecipare alla vita del Club con consapevolezza, spirito di servizio e disponibilità a mettersi in gioco.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il ruolo del presidente internazionale del Rotary, Olayinka Hakeem Babalola, conosciuto come Yinka, originario della Nigeria. Il suo impegno è rivolto anche a iniziative umanitarie di ampio respiro, tra cui una significativa campagna di alfabetizzazione nel Paese africano. È stato ricordato inoltre il suo contributo di 250 mila dollari alla Fondazione Rotary, a testimonianza dell’attenzione verso i progetti internazionali promossi dall’organizzazione.

Il filo conduttore dell’annata rotariana è racchiuso nel motto “Creare un impatto duraturo”, che sintetizza la visione proposta dal Governatore: costruire iniziative capaci di andare oltre il singolo intervento, lasciando risultati concreti e benefici destinati a proseguire nel tempo.

Un obiettivo che richiede il coinvolgimento di tutti. La forza di un Club, infatti, non dipende soltanto dai progetti che riesce a realizzare, ma anche dalla partecipazione dei suoi componenti e dalla capacità di mettere in comune professionalità, esperienze e disponibilità personali.

Un concetto ripreso anche dal presidente del Rotary Club Lecco, Massimo Dell’Oro, che nel suo intervento ha posto l’accento sul valore del contributo individuale. La vitalità dell’associazione nasce proprio dalla partecipazione attiva di ciascun socio e dalla volontà condivisa di trasformare i valori rotariani in occasioni di servizio per gli altri.

In chiusura, La Rocca ha rivolto ai presenti un invito diretto: amare il Rotary, esserne orgogliosi e fieri di appartenervi. Un richiamo al senso di appartenenza che va oltre la semplice adesione a un’associazione e che si traduce nella volontà di condividere ideali, assumersi responsabilità e lavorare concretamente a favore della collettività.

Per il Club lecchese, che si avvicina ai 69 anni dalla fondazione, l’incontro ha rappresentato un’occasione per riflettere sul percorso compiuto e sulle sfide future. Perché, come ricordato dal Governatore, il valore del Rotary non si misura soltanto nelle iniziative realizzate, ma soprattutto nella capacità di lasciare un segno positivo e duraturo nella comunità.