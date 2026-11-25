Si parte sabato 5 dicembre con il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi
Domenica la Santa Messa solenne nella basilica di San Nicolò e la consegna delle civiche benemerenze
LECCO – Lecco si prepara a celebrare San Nicolò, patrono della città. In occasione della ricorrenza del 6 dicembre, il Comune promuove il tradizionale programma di iniziative, che culminerà con la cerimonia di conferimento delle civiche benemerenze San Nicolò d’Oro.
Ad aprire le celebrazioni sarà, sabato 5 dicembre alle 21, il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco, in programma all’auditorium Casa dell’Economia di via Tonale 30.
Domenica 6 dicembre, alle 10, nella basilica di San Nicolò sarà celebrata la Santa Messa solenne. A seguire, alle 11.15, all’auditorium Casa dell’Economia si terrà la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze, con l’accompagnamento musicale del Corpo musicale Alessandro Manzoni, appartenente alla Consulta Musicale di Lecco. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
Le iniziative proseguiranno sabato 12 dicembre alle 20, con il concerto dell’Accademia corale di Lecco nella basilica di San Nicolò.
Dal 4 al 6 dicembre è inoltre prevista la visita istituzionale delle delegazioni delle città gemellate con Lecco: Mâcon (Francia), Overijse (Belgio), Igualada (Spagna) e Szombathely (Ungheria).
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