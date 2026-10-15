Sanità, la Lombardia rafforza la Rete oncologica: più cure vicino a casa

Due delibere rinnovano l’organizzazione della ROL e definiscono le linee guida per l’assistenza oncologica di prossimità

La riorganizzazione coinvolge le Asst e valorizza gli ambulatori infermieristici delle Case di comunità

LECCO – Rafforzare la collaborazione tra ospedali, specialisti e servizi territoriali per garantire ai pazienti oncologici cure appropriate e un’assistenza continuativa, anche dopo la fase ospedaliera. È questo l’obiettivo dell’aggiornamento della Rete oncologica lombarda (ROL), approvato dalla Giunta di Regione Lombardia con due delibere su proposta dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso.

I provvedimenti riguardano il nuovo assetto organizzativo della rete e le linee di indirizzo per sviluppare percorsi di oncologia territoriale. I documenti rinnovano il precedente piano, definiscono la nuova governance e puntano a rendere più omogenei i modelli assistenziali nelle diverse realtà sanitarie regionali.

La necessità di rafforzare il sistema emerge anche dai dati epidemiologici: nel triennio 2018-2020, in Lombardia sono stati osservati in media 62.669 nuovi casi oncologici all’anno. Un quadro che evidenzia il peso delle patologie tumorali per il servizio sociosanitario regionale e l’importanza di organizzare percorsi di cura coordinati.

“Con le recenti delibere rafforziamo la Rete oncologica lombarda, mettendo sempre più in collegamento i nostri centri di eccellenza, gli specialisti e i professionisti che seguono i pazienti. L’obiettivo è garantire cure di qualità e un percorso assistenziale coordinato, dalla diagnosi alle fasi successive della malattia”, ha dichiarato Bertolaso.

Uno dei punti centrali della riorganizzazione riguarda il ruolo delle Case di comunità, destinate a diventare un riferimento per l’assistenza oncologica vicino al domicilio dei pazienti. L’intento è assicurare continuità tra le cure ospedaliere e il supporto sul territorio, attraverso il monitoraggio delle condizioni cliniche, l’accompagnamento terapeutico e il raccordo con gli specialisti.

“In questo modello le Case di comunità avranno un ruolo importante: vogliamo che il paziente oncologico possa contare su un’assistenza che continui anche vicino a casa, in stretto raccordo con l’ospedale e gli specialisti. La presa in carico non finisce con le cure ospedaliere: dobbiamo assicurare continuità, monitoraggio e supporto sul territorio, mettendo davvero al centro i bisogni delle persone”, ha aggiunto l’assessore.

Sul piano organizzativo, la nuova governance della ROL prevede un organismo di coordinamento con mandato triennale, presieduto dalla Direzione Welfare di Regione Lombardia e composto da professionisti, rappresentanti e specialisti delle diverse discipline coinvolte nella diagnosi e nella presa in carico delle patologie oncologiche. A supporto del coordinamento opereranno commissioni tecniche tematiche, anch’esse rinnovate e con durata triennale.

La finalità della rete è assicurare che ogni persona con una patologia oncologica possa accedere tempestivamente a percorsi diagnostici, terapeutici, riabilitativi, assistenziali e palliativi coerenti con le evidenze scientifiche disponibili e con gli standard nazionali e regionali. L’organizzazione dovrà inoltre tenere conto delle esigenze cliniche, sociali e personali dei pazienti e di chi li assiste.

Un compito operativo rilevante spetterà alle Aziende sociosanitarie territoriali (Asst), chiamate a implementare i percorsi oncologici di prossimità. In questo contesto, gli ambulatori infermieristici delle Case di comunità saranno nodi fondamentali per seguire i pazienti cronici, favorire l’aderenza alle terapie, promuovere l’educazione sanitaria e mantenere un collegamento costante con i centri oncologici di riferimento.

L’aggiornamento punta infine a garantire maggiore uniformità nell’organizzazione dei servizi su tutto il territorio lombardo, favorendo modelli condivisi tra le aziende sanitarie e standard omogenei di qualità, sicurezza e integrazione tra ospedale e territorio. L’obiettivo dichiarato dalla Regione è costruire una rete in cui la cura non si esaurisca nel trattamento specialistico, ma prosegua attraverso un’assistenza coordinata e vicina alle necessità quotidiane delle persone.