Scacchi il gioco senza età. Sfida tre due geni: Einstein vs Oppenheimer

RUBRICA – Scartabellando tra gli annali della storia degli scacchi ho trovato questa partita tra i due geni, giocata nel 1933, un periodo in cui entrambi erano a Princeton nel New Jersey e probabilmente per distrarsi tra una teoria e l’altra giocavano qualche partita a scacchi. Bisogna dire, per correttezza, che Einstein era stato molto amico di Emmanuel Lasker, il secondo Campione del mondo di scacchi, e di conseguenza aveva avuto modo di approfondire la tecnica di gioco con un Grande Maestro, quindi col senno di poi possiamo dire che “partiva avvantaggiato”.

Ma veniamo alla partita:

Albert Einstein- Robert Oppenheimer Princeton 1933 Partita Spagnola

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Siamo in una partita Spagnola e Oppenheimer che gioca col nero non si dimostra uno sprovveduto in apertura e gioca quella che viene considerata la mossa migliore 3…a6 4.Aa4 b5 5.Ab3 Cf6 6.O-O Con sicurezza Einstein lascia il pedone in presa per invogliare il Cavallo a catturarlo 6… Cxe4 Così avviene ma il Cavallo e il pedone e5 restano “sospesi” sul Re nero non ancora arroccato 7.Te1 d5 8.a4 b4 9.d3! Cc5 10. Cxe5 Ce7? Qui possiamo constatare che la cattura alla sesta mossa era dubbia 11. Df3 Minacciando il matto in f7 …f6? 12.Dh5+ g6 13.Cxg6 hxg6 14.Dxh8 Con il Re del nero ancora al centro l’attacco del bianco si fa furibondo Cxb3 15.cxb3 Dd6 16.Ah6! Rd7 17.Axf8 Ab7 18.Dg7 Inchiodando ancora il Cavallo sul Re …Te8 19.Cd2 c5 20.Tad1 a5

21.Cc4 Minacciando la Regina che deve proteggere il Cavallo …dxc4 22.dxc4 Dxd1 23.Txd1+ Rc8 24. Axe7 e il Nero abbandona.

Sempre sfogliando le pagine della storia degli scacchi ho trovato un altra partita sempre di Albert Einstein giocata nel 1913 quando ancora era a Zurigo, mentre di Oppenheimer non vi è traccia di altre sue partite, ciò non vuol dire che non giocasse ma semplicemente che non essendo mai state scritte non possono essere riportate oggi.

Einstein-Sell Zurigo 1913 Partita Italiana

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 con questa mossa si entra nella Partita Italiana 4…Cf6 5.d4 exd4 6.cxd4 Ab4+ 7.Cc3 O-O 8.e5 Ce4 9.Ad3 Cxc3 10.bxc3 Axc3+ Dopo questa sequenza il nero sembra in grande vantaggio perchè anche dopo Ad2 catturerà la Torre in a1, ma non ha fatto i conti con il genio di Einstein

11.Rf1! Axa1 Torre gratis ? No semplicemente Einstein conosceva il dono greco (che ho illustrato nel mio articolo del 1 giugno 2022 rileggetelo se volete) 12. Axh7+ Rh8 13.Cg5 g6 14.h4! Rg7 15.h5 Th8 16.hxg6 fxg6 17.Df3 minacciando f7 …Df8 17.Ce6+ dxe6 18.Ah6+ e il nero abbandona.

Morale della favola i geni possono fare cose eccezionali, ma alla base di tutto vi è la conoscenza e più conoscenza si acquisisce prima o poi si arriva alla competenza che ci porta a fare grandi cose anche se non siamo dei “geni”.

Nando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

