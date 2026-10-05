Scuola. A Lecco il confronto tra Comune, istituti e genitori: “Più prevenzione e ascolto”

Dopo gli episodi di violenza intorno alle scuole superiori, l’obiettivo è costruire una rete stabile per intercettare disagio e situazioni di rischio

L’assessore Fortino: “Nessuno può affrontare da solo una sfida così complessa: insieme possiamo riconoscere prima le difficoltà”

LECCO – Prevenzione, ascolto ed educazione. Sono questi i tre assi attorno ai quali si è sviluppato il confronto promosso dall’assessorato all’Istruzione del Comune di Lecco per fare il punto sulla situazione nelle scuole cittadine e individuare possibili azioni condivise.

L’incontro si è svolto venerdì pomeriggio in sala consiliare e ha riunito attorno allo stesso tavolo amministrazione comunale, istituzioni scolastiche, rappresentanti dei genitori e forze dell’ordine. Presenti il sindaco di Lecco Filippo Boscagli, l’assessore all’Istruzione, educazione e famiglia Angela Fortino, l’assessore alla Polizia Locale Marco Caterisano, la consigliera comunale Greta Gianola, membro della commissione III, il consigliere provinciale delegato all’Istruzione Antonio Pasquini, il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Adamo Castelnuovo e l’ispettore della Questura di Lecco Pietro Aiello, insieme ai dirigenti scolastici e ai rappresentanti dei genitori degli istituti cittadini.

Il confronto ha preso le mosse dalla necessità di comprendere meglio la situazione attuale, individuando bisogni e criticità. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla prevenzione e alla possibilità di costruire una rete stabile tra istituti e istituzioni locali, capace di riconoscere tempestivamente segnali di disagio, conflitto o rischio e di mettere in campo risposte coordinate.

Il terzo elemento riguarda l’educazione. L’obiettivo indicato è quello di costruire un percorso condiviso tra le scuole cittadine per promuovere una cultura del rispetto, della convivenza e della tutela dell’integrità fisica e psicologica, oltre che della dignità, degli studenti lecchesi.

A spiegare il senso dell’iniziativa è stata l’assessore Angela Fortino, che ha sottolineato la necessità di coinvolgere tutte le realtà chiamate a svolgere una responsabilità educativa.

“Questo incontro nasce dalla volontà di condividere un percorso tra tutte le realtà che hanno una responsabilità educativa nella nostra città, affinché ciascuno, per la propria parte e secondo le proprie competenze, possa contribuire con azioni concrete ad affrontare l’emergenza educativa. Gli episodi di violenza avvenuti intorno alle scuole ci hanno sollecitato a questo primo confronto. Sono fatti che richiedono attenzione e risposte tempestive, ma il lavoro che vorremmo avviare oggi ha un orizzonte più ampio: dare continuità all’ascolto, alla prevenzione e all’accompagnamento dei nostri ragazzi, sostenendo anche le famiglie e chi ogni giorno è impegnato nella loro crescita”.

Fortino ha poi evidenziato il carattere nuovo della delega alle Politiche educative per il Comune di Lecco e il metodo che intende adottare: costruire un’alleanza tra istituzioni, scuola, famiglie e forze dell’ordine, mettendo a disposizione competenze ed esperienze differenti.

“La delega alle Politiche educative rappresenta una novità assoluta per il Comune di Lecco. Il metodo con cui intendo esercitarla è proprio questo: costruire un’alleanza tra istituzioni, scuola, famiglie e forze dell’ordine, valorizzando il ruolo e l’esperienza di ciascuno. Il Comune ha il compito di favorire questo confronto, raccordare le iniziative e creare le condizioni perché le diverse responsabilità possano tradursi in un impegno condiviso”, ha aggiunto l’assessore.

L’obiettivo, ha spiegato Fortino, è arrivare a riconoscere prima le difficoltà e individuare priorità e strumenti di intervento condivisi.

“Nessuno può affrontare da solo una sfida così complessa: insieme possiamo riconoscere prima le difficoltà, individuare le priorità e rendere più efficaci le nostre azioni. Vorrei quindi che oggi fosse anzitutto un’occasione di ascolto e di lavoro, dalla quale far emergere bisogni, proposte e primi passi concreti. Con un obiettivo comune: aiutare i nostri ragazzi a crescere nella responsabilità e nel rispetto degli altri, e rendere la città più sicura e più attenta alla loro crescita”.

Sul confronto è intervenuto anche il consigliere provinciale delegato all’Istruzione Antonio Pasquini, che ha richiamato la necessità di affrontare gli episodi recenti senza trasformare il confronto in uno strumento di allarmismo.

“Questo incontro nasce dalla necessità di affrontare senza strumentalizzazioni, ma con concretezza, l’episodio che ha coinvolto alcuni ragazzi delle scuole superiori”, ha sottolineato Pasquini. “Al di là delle responsabilità individuali dobbiamo chiederci cosa fare come istituzioni per prevenire simili situazioni e accompagnare con consapevolezza i nostri ragazzi. L’obiettivo non è quello di creare allarmismo, ma costruire strumenti concreti di prevenzione, ascolto e, soprattutto, di educazione alla responsabilità e al rispetto”.

Il confronto di venerdì rappresenta quindi un primo momento di lavoro comune tra i diversi soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella crescita e nell’educazione dei ragazzi. Al centro non soltanto la gestione delle situazioni di criticità, ma la costruzione di un percorso continuativo di prevenzione, ascolto e collaborazione tra scuola, famiglie e istituzioni.