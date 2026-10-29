Scuole, Fattore Lecco attacca la giunta Boscagli: “Progetti educativi tagliati del 63%”

Contestato il Piano di diritto allo Studio dell’amministrazione Boscagli

“Dimostrateci coi fatti di voler investire sui giovani, il tempo degli slogan è finito da un pezzo”

LECCO – Meno progetti educativi, più iniziative a pagamento e la cancellazione di percorsi dedicati a salute, inclusione e cittadinanza. È questa la fotografia del nuovo Piano di diritto allo Studio tracciata da Fattore Lecco, che contesta le scelte dell’amministrazione comunale guidata da Boscagli e chiede maggiori investimenti nell’educazione e nella prevenzione.

La presa di posizione parte dalle recenti dichiarazioni del Consiglio comunale, che ha riconosciuto all’unanimità la necessità di investire maggiormente sul versante educativo, anche in chiave preventiva, dopo i fatti avvenuti a Milano e Lecco nei giorni precedenti.

Secondo Fattore Lecco, tuttavia, alle dichiarazioni non corrisponderebbe un’adeguata programmazione. “Il Piano di diritto allo Studio presentato dall’amministrazione Boscagli restituisce una progettazione nettamente inferiore agli anni passati e gravemente insufficiente rispetto al contesto odierno”, sostiene l’associazione.

Il primo elemento contestato riguarda il numero delle iniziative proposte alle scuole. Per l’anno scolastico in corso, i progetti educativi sarebbero 12, contro i 33 del 2025-2026: una riduzione del 63%, secondo i dati riportati nella nota.

A preoccupare l’associazione è anche la questione economica. Quasi la metà dei progetti attualmente disponibili sarebbe a pagamento, con il rischio, secondo Fattore Lecco, di rendere più difficile l’accesso alle attività per le famiglie con maggiori fragilità economiche. Nel precedente anno scolastico, ricorda il gruppo, l’85% delle proposte era gratuito.

Nel mirino finiscono anche le scelte sui contenuti. Fattore Lecco lamenta la cancellazione di diverse iniziative dedicate a temi ritenuti centrali nella formazione dei ragazzi: salute e affettività, pari opportunità, inclusione, benessere, cittadinanza e convivenza. Alcuni progetti, sottolinea l’associazione, erano stati realizzati in collaborazione con ATS Brianza e ASST Lecco e non sarebbero più disponibili nel nuovo piano.

Un altro punto critico riguarda il progetto “Esperienza del Consiglio Comunale per i ragazzi”, che, secondo Fattore Lecco, aveva dato risultati positivi. L’iniziativa, evidenzia la nota, non comportava costi per le scuole, perché si basava sulla disponibilità di assessori e consiglieri comunali a partecipare alle attività.

L’associazione esprime inoltre perplessità per il minore coinvolgimento di realtà del territorio considerate importanti per il loro contributo educativo, tra cui il CAI e i volontari della protezione civile. Esperienze che, secondo Galli, avrebbero consentito agli studenti di conoscere concretamente il valore della condivisione, del volontariato e del servizio alla comunità.

La critica si estende infine alle dichiarazioni dell’assessore Fortino, che in una recente intervista avrebbe spiegato: “Quest’anno ho voluto che il protagonismo non fosse del Comune, ma delle scuole”.

Una posizione che Fattore Lecco contesta, richiamando il lavoro svolto nei cinque anni precedenti dall’assessore all’Educazione e allo Sport Emanuele Torri e dalla giunta guidata da Gattinoni. Secondo l’associazione, il coinvolgimento diretto delle scuole e il sostegno alla loro progettualità non rappresenterebbero una novità introdotta dall’attuale amministrazione.

“Capiamo la necessità politica di voler mostrare risultati, ma in questo caso, cara assessore, l’assegnare fondi alle scuole per la libera progettazione di interventi educativi su misura dei ragazzi non è una vostra illuminata decisione pionieristica”, afferma Galli nella nota.

La conclusione è un appello all’amministrazione affinché alle dichiarazioni seguano interventi concreti: “Dimostrateci coi fatti di voler investire sui giovani, il tempo degli slogan è finito da un pezzo”.