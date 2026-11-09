Servizi sociali, giovani e anziani: Rete per il Futuro rilancia il valore della comunità

A Villa Canali il confronto con la sindaca di Lomagna Cristina Citterio e il presidente UNEBA Virginio Brivio

Al centro le difficoltà dei Comuni e le reti di comunità

CIVATE – Il futuro dei servizi sociali passa dalla capacità di costruire reti territoriali, mettere in relazione le generazioni e condividere le responsabilità. È questo il tema al centro dell’incontro promosso da Rete per il Futuro, giovedì 5 novembre a Villa Canali, a Civate, con Cristina Citterio, sindaca di Lomagna, e Virginio Brivio, presidente di UNEBA.

L’appuntamento, coordinato da Flavio Passerini per Rete per il Futuro, ha offerto un’occasione di confronto sul ruolo dei servizi sociali nei territori, con particolare attenzione alle esigenze delle giovani generazioni e della popolazione anziana.

Tra le questioni affrontate, il crescente carico di responsabilità che ricade sulle amministrazioni comunali, chiamate sempre più spesso a intervenire anche su problematiche che, secondo quanto emerso durante l’incontro, dovrebbero trovare risposta a livello nazionale o almeno regionale.

Due gli esempi portati all’attenzione dei partecipanti: il sostegno economico ai minori che devono essere accolti in strutture residenziali protette e le integrazioni delle rette delle RSA per gli anziani che non dispongono di risorse sufficienti. Spese che possono gravare pesantemente sui bilanci comunali e rendere particolarmente difficile, soprattutto per i centri più piccoli, garantire risposte adeguate ai bisogni dei cittadini.

Sul tema della terza età è intervenuto Virginio Brivio, che, forte della propria esperienza nell’ambito dei servizi dedicati agli anziani e del ruolo ricoperto in UNEBA, ha sottolineato l’importanza di promuovere occasioni di interazione sociale tra le persone anziane e l’ambiente esterno. La partecipazione alla vita della comunità, insieme al dialogo tra generazioni, rappresenta infatti un elemento importante anche per sostenere il mantenimento dell’autosufficienza.

Cristina Citterio ha invece approfondito il rapporto tra servizi sociali e vita amministrativa di un Comune, illustrando l’esperienza di Lomagna attraverso il progetto Progetta_Lo 2.0. L’iniziativa ha permesso all’amministrazione di sviluppare, insieme ai giovani e non semplicemente per loro, attività pensate per rispondere ai bisogni delle nuove generazioni e favorirne la partecipazione attiva alla vita civica.

Tra le proposte presentate anche una “Scuola di Passione Politica”, che coinvolge alcune decine di ragazzi del territorio, chiamati a confrontarsi su temi scelti direttamente da loro. Un’esperienza che punta a rafforzare il protagonismo giovanile e ad avvicinare le nuove generazioni alla partecipazione pubblica.

Un punto condiviso da entrambi i relatori è stato il valore delle reti comunitarie, formali e informali, come strumento per affrontare le necessità del territorio. La prospettiva indicata da Rete per il Futuro è quella di costruire nuove alleanze capaci di superare i confini amministrativi e generazionali, mettendo in relazione istituzioni, associazioni e cittadini. Il messaggio emerso dall’incontro è sintetizzato in una formula: “Serve più Comunità”.

Il confronto si inserisce in un percorso più ampio di incontri organizzati da Rete per il Futuro. I temi dei servizi sociali e delle relazioni comunitarie si collegano infatti a quelli già affrontati nelle precedenti iniziative, dedicate all’ambiente, con particolare riferimento ai parchi e alle comunità energetiche, e ai bisogni abitativi, questioni che interessano in modo particolare i giovani e gli anziani che vivono soli.

Il ciclo di appuntamenti proseguirà venerdì 20 novembre, alle 21, al Centro culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, con una serata dedicata al tema della legalità. L’attenzione sarà rivolta alle specificità del territorio e alle attività di prevenzione, in particolare rispetto alla criminalità organizzata e alla diffusione delle dipendenze.

Interverranno Alberto Bonacina, in rappresentanza di Libera contro le mafie, e Paolo Lanfranchi, per il Comune di Dolzago. L’incontro è aperto a tutti e rappresenterà un’ulteriore occasione di approfondimento sui temi che riguardano il presente e il futuro delle comunità locali.