Servizio civile, 26 posti in provincia di Lecco: ecco i nuovi progetti

Due programmi presentati dalla Provincia, uno in autonomia e uno con Parco Nord Milano

Il bando per le candidature è atteso tra marzo e aprile 2027

LECCO – La Provincia di Lecco punta sul Servizio civile universale e presenta una nuova proposta progettuale che coinvolge cultura, legalità, assistenza e tutela ambientale. Sono 26 i posti da operatore volontario previsti nei programmi depositati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, attraverso due distinti percorsi: uno promosso direttamente dalla Provincia e uno realizzato in partenariato con Parco Nord Milano.

L’obiettivo è offrire ai giovani del territorio occasioni di partecipazione, formazione e crescita personale e professionale, attraverso esperienze concrete a contatto con enti, istituzioni e realtà locali. Una proposta articolata, che conferma l’impegno della Provincia nella promozione della cittadinanza attiva e nella costruzione di una rete territoriale capace di coinvolgere le nuove generazioni.

I progetti rientrano nell’ambito d’azione dedicato alla tutela del diritto alla salute, con particolare attenzione all’accesso ai servizi, all’autonomia e al benessere delle persone. Le iniziative si sviluppano inoltre in coerenza con tre obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: il numero 3, relativo alla salute e al benessere; il numero 12, dedicato a modelli sostenibili di produzione e consumo; e il numero 16, che promuove pace, giustizia e istituzioni solide.

Tra le principali novità di questa edizione figura l’apertura della nuova sede operativa dell’Ufficio Servizio civile della Provincia di Lecco. Lo spazio avrà una doppia funzione: da un lato sarà un luogo di formazione trasversale per i giovani operatori volontari, dall’altro diventerà un punto di riferimento e coordinamento per chi sarà impegnato nelle diverse sedi di accoglienza del territorio. Particolare attenzione sarà riservata allo sviluppo e alla promozione delle attività legate al tema della pace.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è la presidente della Provincia, Alessandra Hofmann, che richiama l’esperienza maturata negli anni dalla rete territoriale: “La rete del Servizio civile della Provincia di Lecco vanta un’esperienza ormai ventennale nella progettazione e gestione di interventi rivolti ai giovani. Continuiamo a investire sulla qualità delle proposte progettuali, nella convinzione che l’impegno richiesto ai giovani sia ampiamente ricompensato dalla crescita umana, professionale e civile che questa esperienza è in grado di generare. La collaborazione con gli enti del territorio conferma la volontà condivisa di creare spazi di partecipazione dai quali possano nascere nuove energie e forme di solidarietà a beneficio dell’intera comunità provinciale”.

Sulla stessa linea la consigliera provinciale delegata al Servizio civile, Silvia Bosio, che ha ringraziato progettisti, operatori, enti della rete e Parco Nord Milano per il lavoro svolto. “La qualità della rete territoriale rappresenta il valore aggiunto di questa esperienza e consente ai giovani di confrontarsi con realtà diverse, maturando competenze, senso civico e responsabilità sociale. Compito delle istituzioni e delle comunità educanti è quello di investire nell’educazione delle giovani generazioni alla cittadinanza attiva, alla responsabilità, alla solidarietà e alla partecipazione democratica; il Servizio civile consente ai giovani di trasformare questi valori in azioni concrete”, ha dichiarato.

Il partenariato con Parco Nord Milano amplia anche la dimensione ambientale del progetto. Il presidente Marzio Marzorati evidenzia il ruolo che i giovani possono assumere nella cura del territorio e nella valorizzazione delle aree protette: “Il Servizio civile universale offre ai giovani la possibilità di contribuire in prima persona alla cura di un bene comune, scoprendo quanto il proprio impegno possa incidere sulla vita della comunità. Nei parchi questo significa avvicinare le persone alla natura, promuovere la partecipazione e rendere più comprensibile il valore delle aree protette. È un’esperienza in cui acquisire competenze, assumersi responsabilità e trovare nuovi orientamenti per il proprio futuro. Per noi accogliere ragazze e ragazzi significa anche metterci in ascolto: le loro domande, sensibilità e idee ci aiutano a guardare il territorio con occhi nuovi e a costruire un Parco più vicino alle nuove generazioni”.

Nel dettaglio, il programma autonomo della Provincia di Lecco, intitolato “Il Bene Comune in Provincia di Lecco: dove c’è cultura c’è legalità, dove c’è cura c’è pace”, comprende tre progetti.

Il primo è dedicato alla legalità e si chiama “Articolo 32 della Costituzione – Oltre la parola, dentro la vita. Diritti, salute, pace e sostenibilità nella Procura di Lecco”. Prevede l’impiego di 4 operatori volontari presso la Procura della Repubblica di Lecco.

Il secondo percorso, nell’ambito culturale, è “Cultura che cura: Ufficio Servizio civile, musei, giardini botanici e biblioteche per il benessere, la pace, la sostenibilità e il bene comune”. Sono previsti 8 volontari, distribuiti tra Villa Monastero, comprensiva del Sistema Museale della provincia di Lecco, l’Ufficio Servizio civile provinciale, la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, il Museo della Seta Abegg e i Comuni di Brivio, Calolziocorte e Galbiate.

Il terzo progetto riguarda l’assistenza: “GenerAzioni di Benessere per l’autonomia e l’inclusione”. In questo caso i posti disponibili sono 5, con attività nelle sedi del Servizio di assistenza domiciliare (Sad) e del Centro diurno disabili (Cdd) del Comune di Calolziocorte, oltre che nel Comune di Garlate.

Il secondo programma, sviluppato in collaborazione con Parco Nord Milano, porta il titolo “Piano nazionale di ripristino della natura. I giovani investono nel futuro” e comprende il progetto ambientale “Ripristino e prevenzione: la sfida del post-emergenza”. Sono 9 gli operatori volontari previsti, che saranno accolti dalla Provincia di Lecco, dal Parco Monte Barro e dai Comuni di Pasturo, Primaluna e Valvarrone.

Nel complesso, i due programmi mettono quindi a disposizione 26 opportunità, con l’obiettivo di rafforzare la cittadinanza attiva, la coesione sociale, la valorizzazione culturale e la tutela dell’ambiente.

Anche per questa edizione sono confermate le misure aggiuntive di tutoraggio, finalizzate al rilascio della certificazione delle competenze. A queste si affiancheranno percorsi di orientamento per favorire il coinvolgimento dei giovani nelle iniziative e negli eventi organizzati sul territorio. L’intento è fare in modo che ciascun volontario diventi protagonista del proprio percorso, ma anche testimone e promotore delle esperienze vissute all’interno della comunità.

L’iter è ora affidato alla valutazione del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. In caso di approvazione e finanziamento dei programmi, il bando per la selezione degli operatori volontari dovrebbe essere pubblicato indicativamente tra marzo e aprile 2027.