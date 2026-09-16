Settimana europea della mobilità, traghetto gratis per chi viaggia in bici

Dal 16 al 22 settembre chi viaggia con una bicicletta pagherà soltanto il trasporto della bici sui servizi traghetto

L’iniziativa punta a favorire l’integrazione tra mobilità ciclistica e trasporto lacuale, nell’ottica di una maggiore sostenibilità degli spostamenti

LECCO – La Settimana Europea della Mobilità diventa l’occasione per incentivare l’integrazione tra bicicletta e trasporto lacuale. Dal 16 al 22 settembre, Navigazione Laghi sperimenterà infatti una promozione dedicata ai viaggiatori che scelgono di spostarsi con la bici al seguito.

Per l’intera durata dell’iniziativa, sui servizi traghetto di trasporto veicoli, tutti i viaggiatori con bicicletta potranno beneficiare della gratuità della quota “conducente”. Per il trasporto sarà quindi necessario corrispondere esclusivamente il prezzo previsto per la propria bicicletta.

I biglietti speciali dedicati alla promozione saranno acquistabili presso tutte le biglietterie di terra degli scali traghetto.

“Con questa iniziativa, Navigazione Laghi intende lanciare un segnale concreto e di forte valenza in occasione di questa importante ricorrenza. Crediamo fermamente che promuovere la mobilità dolce e l’integrazione tra bicicletta e trasporto lacuale rappresenti una direttrice imprescindibile per la tutela dell’ambiente”, ha dichiarato il Gestore Governativo Pietro Marrapodi.

L’iniziativa si inserisce nel programma della Settimana Europea della Mobilità, promossa dalla Commissione europea per creare un’occasione di riflessione sulle modalità con cui vengono effettuati gli spostamenti quotidiani in un’ottica di sostenibilità. Tra i temi al centro della manifestazione ci sono la qualità dell’aria, l’inquinamento acustico, il tempo trascorso nel traffico e la vivibilità di paesi e città.

In questo quadro, il trasporto pubblico viene indicato come un elemento centrale per lo sviluppo sostenibile dei centri urbani e delle aree interne. Navigazione Laghi, attraverso i propri collegamenti, serve oltre 100 scali distribuiti sui laghi Maggiore, Garda e Como, svolgendo un ruolo nel favorire l’utilizzo del trasporto pubblico da parte dei cittadini e dei turisti che si spostano tra le località lacustri.

La società sottolinea inoltre come il servizio venga modulato in funzione della domanda di trasporto, con attenzione alla sostenibilità economica anche attraverso iniziative promozionali. Un altro ambito indicato è quello dell’accessibilità strutturale dei mezzi e dell’accoglienza a bordo per viaggiatori con disabilità o difficoltà motorie, con l’obiettivo di rendere il trasporto fruibile da una platea sempre più ampia.

“Offrire ai cittadini la possibilità di diversificare le proprie modalità di spostamento in piena sicurezza significa non solo rispettare concretamente l’ecosistema, ma investire in un modello di mobilità sostenibile capace di affermarsi come soluzione strutturale di lungo periodo. Un impegno che produce benefici tangibili in termini di attrattività territoriale e di conseguente sviluppo economico e occupazionale per le comunità dei nostri laghi”, ha aggiunto Pietro Marrapodi.