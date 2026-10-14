Società pubbliche, a Lecco cresce il consenso per la sinergia tra Silea e Lario Reti Holding

Il convegno promosso dai Civici per la Provincia ha riunito amministratori e rappresentanti delle partecipate

Rota e Riva hanno illustrato le attività delle due società e l’incarico affidato per analizzare la fattibilità dell’aggregazione

LECCO – La possibile aggregazione tra Silea e Lario Reti Holding accende il confronto sul futuro dei servizi pubblici nella provincia di Lecco. Un progetto che punta a rafforzare la qualità delle prestazioni per cittadini e imprese, contenere i costi e aprire la strada a nuovi servizi, mantenendo il controllo pubblico. Se n’è discusso a Lecco, nel corso di un convegno promosso dal gruppo Civici per la Provincia, che ha riunito cittadini, sindaci, amministratori locali e rappresentanti delle società partecipate.

L’incontro si è svolto nella sala di Palazzo Falck, gremita in occasione della serata. Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Lecco, Filippo Boscagli, seguiti dall’introduzione di Fabio Vergani, sindaco di Imbersago e referente del gruppo Civici. A moderare il dibattito è stato il giornalista Stefano Spreafico.

Al centro della discussione, il futuro delle due società pubbliche e la possibilità di avviare un percorso di aggregazione sinergica. L’obiettivo è valorizzare le competenze già presenti, superare le frammentazioni territoriali e costruire un sistema capace di offrire servizi sempre più efficienti ai Comuni soci della provincia di Lecco.

Antonio Rusconi, assessore del Comune di Valmadrera e presidente della Comunità montana, ha ripercorso le tappe principali della crescita di Silea e Lario Reti Holding. Una storia che, secondo quanto emerso durante l’incontro, dimostra come le scelte lungimiranti del passato abbiano consentito di superare i campanilismi, puntando sulla qualità e sulle competenze operative. Un’esperienza che potrebbe rappresentare la base per raggiungere nuovi traguardi.

Il tema delle prospettive future è stato approfondito da Aldo Riva, sindaco di Castello di Brianza e presidente del Comitato d’indirizzo e controllo di Lario Reti Holding. L’ipotesi di aggregazione, è stato evidenziato, mira a generare valore attraverso servizi migliori per gli utenti, una maggiore capacità di contenere i costi e la possibilità di sviluppare ulteriori attività a beneficio del territorio.

Il gruppo Civici ha delineato un percorso articolato, a partire dalla prosecuzione dell’iter già avviato e dall’approfondimento del progetto attraverso uno studio di fattibilità. Un passaggio ritenuto necessario per valutare le diverse opzioni e individuare la soluzione più adatta alle esigenze dei Comuni.

Tra le proposte figura la conferma della volontà politica di procedere verso l’aggregazione, accompagnata da un coinvolgimento concreto degli enti locali. I professionisti incaricati dello studio dovrebbero ascoltare preventivamente i Comuni, raccogliendone aspettative ed esigenze prima di elaborare le conclusioni.

Il piano prevede inoltre la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato, privo di poteri decisionali, con il compito di seguire le diverse fasi del progetto e raccordarsi con i soci azionisti. A questo si aggiungono la definizione di un cronoprogramma e l’organizzazione di momenti di confronto rivolti ai Comuni, ai consiglieri comunali e agli utenti dei servizi.

Un altro punto riguarda la scelta della forma operativa e giuridica più adeguata. Tra le ipotesi è stata indicata anche una possibile divisione denominata provvisoriamente “Lc Servizi”, pensata per consentire l’attivazione di nuovi servizi interni e di attività specifiche a supporto dei Comuni.

Durante il convegno hanno preso la parola anche le presidenti e i presidenti delle due società: Francesca Rota, alla guida di Silea, e Lorenzo Riva, presidente di Lario Reti Holding. Entrambi hanno illustrato le attività in corso, gli investimenti programmati e l’incarico già affidato per analizzare la fattibilità dell’aggregazione e le diverse soluzioni percorribili.

Dal confronto è emersa anche l’esigenza di dare voce ai Comuni e di coinvolgere maggiormente gli amministratori locali. Su questo aspetto si è soffermato Lorenzo Citterio, vicesindaco di Casatenovo, che ha richiamato le aspettative degli enti locali e la necessità di partire anche dai giovani per costruire una partecipazione più ampia alle scelte sul futuro dei servizi pubblici.

La discussione si è quindi allargata, con numerosi interventi orientati a sostenere un’ulteriore evoluzione delle due società, ribadendo la centralità del controllo pubblico e aprendo alla possibilità di coinvolgere, in prospettiva, anche altre realtà pubbliche.

Sono intervenuti Gerolamo Fazzini, consigliere comunale di Lecco; Marco Canzi, vicepresidente di Acinque; Mattia Salvioni, sindaco di Merate; Giuseppe Conti, sindaco di Garlate; Mauro Piazza, sottosegretario di Regione Lombardia; Mauro Gattinoni, già sindaco di Lecco e consigliere comunale; Marco Bonaiti, presidente di Ato; Angelo Rigamonti, già sindaco di Molteno; e Vittorio Addis, consigliere del gruppo Acinque.

Il percorso verso un’eventuale aggregazione è ancora alle fasi iniziali e richiederà approfondimenti tecnici, valutazioni giuridiche e un confronto costante con i Comuni soci. La convergenza di intenti emersa durante la serata rappresenta tuttavia un primo segnale positivo per un progetto che punta a rafforzare il ruolo delle società pubbliche e la qualità dei servizi sul territorio lecchese.