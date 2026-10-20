SS36, appello per illuminare il tratto tra Lecco e Abbadia Lariana

Quattro club hanno inviato una lettera ad ANAS e agli enti del territorio per chiedere un impianto di illuminazione in entrambe le direzioni di marcia

Nel mirino la visibilità notturna e la sicurezza degli utenti più vulnerabili

LECCO – Il Rotaract Club Lecco, insieme al Rotaract Club Sondrio, al Rotary Club Lecco e al Rotary Club Sondrio, ha inviato una richiesta formale ad ANAS e alle istituzioni del territorio per chiedere la progettazione e la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica lungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, nel tratto tra Lecco e Abbadia Lariana, in entrambe le direzioni di marcia.

L’iniziativa punta ad affrontare il problema della scarsa visibilità nelle ore serali e notturne, in un collegamento stradale fondamentale per il territorio e utilizzato quotidianamente da automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Secondo i promotori, il tratto è oggi quasi completamente privo di illuminazione pubblica, una condizione che rende la circolazione particolarmente difficile quando piove o le condizioni meteorologiche sono avverse.

A spingere i quattro club ad attivarsi è stato anche il tragico incidente che ha coinvolto il giovane Edoardo Bartesaghi. Un episodio doloroso che, spiegano i promotori, ha rafforzato la volontà di chiedere interventi strutturali per migliorare la sicurezza della strada e ridurre il rischio di nuove tragedie.

I promotori riconoscono che la sicurezza stradale dipende da diversi fattori, ma ritengono che l’illuminazione possa rappresentare un intervento da valutare per migliorare la visibilità e le condizioni di percorrenza. La richiesta rivolta ad ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Lombardia è quindi quella di esaminare la fattibilità di un impianto lungo l’intero tratto interessato, coinvolgendo anche i Comuni in un percorso condiviso tra gli enti competenti.

Alla lettera è stata allegata la raccolta firme della petizione online “Richiesta di illuminazione sulla SS36 tra Abbadia Lariana e Lecco”, che, secondo il riepilogo fornito dai promotori, ha raggiunto 1.092 firme verificate alla data di predisposizione del documento. La petizione chiede di valutare le possibili soluzioni tecniche per migliorare la visibilità notturna, aumentare la sicurezza degli utenti e ridurre i rischi legati alla circolazione in condizioni meteorologiche difficili.

La richiesta è stata trasmessa anche per conoscenza a Regione Lombardia, alle Prefetture e alle Province di Lecco e Sondrio, ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco, alle Polizie Locali, nonché ai Comuni di Lecco, Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Colico e Sondrio. Tra i destinatari figurano inoltre le associazioni AFVS, AIFVS e AIVIS.

L’obiettivo è portare all’attenzione degli enti competenti una questione che riguarda la sicurezza di chi percorre quotidianamente la SS36, chiedendo una valutazione tecnica e un impegno concreto per migliorare le condizioni di visibilità. Per i promotori, l’iniziativa non si limita alla richiesta di illuminare una strada, ma punta a sollecitare misure di prevenzione a tutela dell’intera comunità.

La petizione è consultabile online sulla piattaforma Change.org: https://www.change.org/p/richiesta-di-illuminazione-sulla-ss36-tra-abbadia-lariana-e-lecco/dashboard/home.