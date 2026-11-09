Strada Grassi Lunghi, Zamperini: “Dalla Regione 50 mila euro per la viabilità montana”

Le risorse saranno assegnate alla Provincia di Lecco, con il Comune di Pasturo incaricato di realizzare i lavori

Previsti interventi per rimuovere i massi instabili e ripristinare il fondo stradale

BALLABIO/PASTURO – La Regione Lombardia stanzia 50 mila euro per la manutenzione della strada agro-silvo-pastorale Grassi Lunghi, che attraversa i territori comunali di Pasturo e Ballabio, in provincia di Lecco. La Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione che disciplina il finanziamento, previsto nell’ambito dell’assestamento al bilancio regionale 2026-2028.

Le risorse saranno assegnate alla Provincia di Lecco, mentre sarà il Comune di Pasturo a occuparsi della realizzazione degli interventi. La strada rappresenta un collegamento importante per la zona, essendo l’unica via di accesso a due strutture agrituristiche e ricettive e ad alcune abitazioni occupate da residenti permanenti.

La necessità di intervenire è legata a due criticità individuate lungo il tracciato: il distacco di materiale roccioso dalle pareti che sovrastano la strada e il deterioramento del fondo sterrato, segnato da buche, solchi ed erosioni.

“Parliamo di un intervento concreto, che risponde a un’esigenza reale del territorio. La viabilità agro-silvo-pastorale non serve soltanto a raggiungere boschi, alpeggi e attività agricole: in molti casi rappresenta un collegamento indispensabile per chi vive stabilmente in montagna e per chi porta avanti attività economiche legate al turismo e alla valorizzazione delle nostre valli. Garantire strade sicure e percorribili significa tutelare le persone, sostenere il lavoro e contrastare l’abbandono dei territori montani”, dichiara Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Montagna di Regione Lombardia.

Il progetto prevede il disgaggio e la rimozione dei massi instabili, la pulizia della carreggiata, il ripristino e la regolarizzazione del fondo stradale, la sistemazione dei tratti ammalorati e la pulizia di fossi e cunette per favorire il deflusso delle acque meteoriche. L’obiettivo è ripristinare condizioni adeguate di transitabilità, ridurre i rischi per automobilisti e pedoni e garantire l’accessibilità ai mezzi di soccorso.

“Ringrazio l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi, per l’attenzione e il sostegno a questo intervento, che conferma l’importanza di investire anche sulla manutenzione delle infrastrutture minori, spesso decisive per la vita quotidiana delle comunità montane”, conclude Zamperini.