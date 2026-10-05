Studiare all’estero, Informagiovani Lecco apre il confronto con studenti e famiglie

L’appuntamento è in programma lunedì 12 ottobre alle 17.30 al centro civico Sandro Pertini di Germanedo

Un incontro gratuito rivolto a studenti e famiglie per conoscere più da vicino tutte le possibilità di studio all’estero

LECCO – Per gli studenti delle scuole superiori che stanno pensando di trascorrere un anno scolastico all’estero, orientarsi tra opportunità, programmi, costi e modalità di partecipazione può essere il primo passo per trasformare un’idea in un progetto concreto. È con questo obiettivo che l’Informagiovani del Comune di Lecco ripropone “Let’s Study Away”, l’incontro dedicato alla mobilità internazionale e rivolto in particolare agli studenti delle classi seconde e terze delle scuole superiori della provincia di Lecco.

L’appuntamento è in programma lunedì 12 ottobre alle 17.30 al centro civico Sandro Pertini di Germanedo. L’iniziativa, gratuita, rappresenta un momento di orientamento pensato non solo per i ragazzi interessati a frequentare il quarto anno all’estero, ma anche per le loro famiglie, chiamate spesso a confrontarsi con una scelta che coinvolge aspetti formativi, economici e organizzativi.

Durante l’incontro sarà possibile conoscere più da vicino le opportunità disponibili per trascorrere un anno scolastico fuori dall’Italia. Si parlerà quindi delle modalità di partecipazione, delle tempistiche, dei costi, dei diversi programmi, degli enti promotori e degli aspetti organizzativi da considerare prima della partenza.

A disposizione di studenti e genitori ci saranno inoltre diverse realtà specializzate nella mobilità internazionale, che presenteranno le proprie proposte e forniranno materiali utili per confrontare le differenti possibilità.

Un elemento particolarmente concreto dell’incontro sarà rappresentato anche dalle testimonianze di alcuni ex partecipanti alle precedenti edizioni. Invitati direttamente dagli enti promotori, i ragazzi avranno l’opportunità di raccontare la propria esperienza e confrontarsi con gli studenti che stanno valutando di intraprendere lo stesso percorso.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessore ai Giovani Lorella Cesana, che ha collegato il progetto anche alla propria esperienza personale: “L’esperienza di studio all’estero rappresenta un’importante occasione di crescita personale, culturale e linguistica. Ne ho potuto sperimentare personalmente il valore, avendo partecipato da giovane ad un programma di scambio internazionale: un percorso che ha lasciato un segno duraturo nel mio percorso formativo e umano. Per questo invito studenti e famiglie a cogliere questa preziosa opportunità di approfondimento e orientamento che il Comune di Lecco, attraverso Informagiovani, mette a loro disposizione”.

“Let’s Study Away” si propone così di accompagnare studenti e famiglie in una fase di scelta che può avere un peso significativo nel percorso scolastico e personale. L’esperienza di un anno all’estero, infatti, non riguarda soltanto lo studio di una lingua, ma permette di confrontarsi con un diverso sistema scolastico e con una nuova realtà culturale, richiedendo al tempo stesso una valutazione attenta delle diverse condizioni proposte.

L’incontro è gratuito, ma per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione attraverso il modulo online. Le iscrizioni sono ancora aperte.

Ulteriori informazioni sono disponibili attraverso i canali social dell’Informagiovani del Comune di Lecco, su Instagram e Facebook, oppure contattando il servizio al telefono e tramite WhatsApp al numero 347 1343292 o scrivendo all’indirizzo informagiovani@comune.lecco.it.