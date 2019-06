“Sulla Mia Pelle”. Il regista del film su Stefano Cucchi al Cenacolo

Appuntamento a Lecco con il regista Alessio Cremonini

L’evento è parte del programma per il 50esimo del Cenacolo Francescano

LECCO – Serata importante quella che si svolgerà il prossimo lunedì 10 giugno al Cenacolo Francescano di Lecco: la sala del rione di Santo Stefano proietterà il film “Sulla Mia Pelle” dedicato alla vicenda e alla morte di Stefano Cucchi, alla presenza del regista Alessio Cremonini.

Sarà lo stesso regista a presentare la sua pellicola intervistato da don Davide Milani, Prevosto della città e Presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, a cui farà seguito la proiezione del film. La serata si concluderà con un dibattito moderato dal giornalista Gigi Riva.

Il film è il racconto degli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi e della settimana che ha cambiato per sempre la vita della sua famiglia.

Un evento da non perdere che il Cenacolo Francescano propone al quartiere di Santo Stefano e all’intera città di Lecco per ricordare l’impegno che vede coinvolto il cineteatro “perché in una città, in cui manca un cinematografo da ormai troppo tempo, sia possibile assistere a film interessanti, divertenti ma che offrano anche un’occasione per discutere e riflettere” spiegano dalla sala.

Cinquant’anni di Cenacolo

Nel 2019 ricade il cinquantesimo anno di attività del Cenacolo Francescano, la sala della comunità che i frati Cappuccini di Viale Turati hanno voluto edificare nel lontano 1968 perché fosse un luogo di aggregazione assistendo a spettacoli di vario genere: film, teatro, incontri culturali, manifestazioni.

“In questi cinquant’anni molti lecchesi e non hanno frequentato il Cenacolo trovando la risposta ai loro interessi- ricordano dalla sala – L’Associazione che dal 1999 gestisce il teatro ha perciò deciso di ricordare questa lunga attività attraverso una serie di eventi che illustrassero i diversi generi di spettacoli”.

Infatti nel mese di febbraio di questo anno stagione è stato “Rigoletto” l’opera di Verdi per ricordare come per ben 11 stagioni il Cenacolo ha offerto alla città la possibilità di assistere alla rappresentazione delle più importanti e note opere liriche dei maggiori compositori italiano quali Verdi, Puccini, Rossini e Donizzetti.

E’ stata proposta la XVII^ rassegna di film intitolata “Ciak Cenacolo”, 20 appuntamenti il mercoledì al pomeriggio e alla sera che hanno visto la presenza di una media di oltre 200 spettatori

I prossimi appuntamenti

Gli eventi per ricordare questi 50 anni di attività non si esauriranno con la proiezione di questo film, infatti per l’inizio della stagione 2029-2020 l’Associazione ha in programma uno spettacolo di teatro amatoriale per ricordare i 25 anni della rassegna di teatro amatoriale “Una città sul palcoscenico”; mentre venerdì 27 novembre il Cenacolo ospiterà un spettacolo interpretato da Enrico Bonavera, l’attore che da una paio di stagioni è il protagonista della commedia di Goldoni “Arlecchino servitore di due padroni” regia di Giorgio Strehler in scena al Piccolo Teatro di Milano.

Altri due eventi si stanno preparando e l’ultimo, previsto per domenica 8 dicembre, sarà l’occasione di rivedere persone, attori, volontari e amici del Cenacolo ripercorrendo attraverso immagini e filmati un po’ della storia di questi primi 50 anni.