Sversamenti di idrocarburi nei corsi d’acqua, la Provincia di Lecco rafforza gli interventi

Dal 25 settembre è partito il nuovo affidamento triennale alla società Eco R.O.E. Service srl per la pronta reperibilità e la bonifica

L’appalto vale oltre 78mila euro e prevede personale specializzato e mezzi disponibili 24 ore su 24, sette giorni su sette

LECCO – Un presidio operativo attivo giorno e notte per intervenire in caso di sversamenti di idrocarburi nelle acque del territorio. Dal 25 settembre è entrato in vigore il nuovo affidamento della Provincia di Lecco per il servizio di pronta reperibilità e bonifica dei corpi idrici superficiali interessati da episodi di inquinamento.

L’appalto è stato affidato alla società Eco R.O.E. Service srl per un importo di oltre 78mila euro e avrà una durata di tre anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre. Il servizio prevede una reperibilità continua, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, con personale specializzato e mezzi pronti a intervenire in caso di emergenza.

L’obiettivo è contenere nel minor tempo possibile la diffusione delle sostanze sversate e limitare le conseguenze sull’ambiente. Le attività comprendono la posa di barriere e materiali oleoassorbenti, il recupero degli idrocarburi, la rimozione dei materiali utilizzati per il contenimento e il successivo trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le operazioni di bonifica.

Il servizio viene attivato nei casi in cui non sia possibile individuare il responsabile dell’inquinamento oppure quando quest’ultimo si rifiuti di intervenire.

La scelta di mantenere un servizio specializzato e sempre disponibile arriva anche alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi anni. Nel precedente appalto triennale sono stati eseguiti circa 10 interventi di emergenza, per una spesa complessiva di circa 73mila euro.

Gli interventi hanno riguardato soprattutto il Lago di Como, in particolare il ramo di Lecco di competenza provinciale. Le operazioni hanno consentito di contenere tempestivamente episodi di inquinamento che avrebbero potuto provocare conseguenze sugli ecosistemi acquatici e sulle attività turistiche.

Con il nuovo affidamento, la Provincia di Lecco conferma quindi il servizio di pronto intervento per la gestione degli sversamenti, mettendo a disposizione della collettività una struttura operativa dedicata alle emergenze ambientali. La reperibilità continua e la disponibilità di personale e mezzi specializzati sono gli strumenti previsti per intervenire rapidamente a tutela delle acque e del patrimonio naturale lecchese.