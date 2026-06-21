Fuori provincia. Tragedia a Senago, auto nel canale Villoresi: morti tre diciassettenni, altri sei giovani feriti

La tragedia all’alba nel Milanese

Nove giovani viaggiavano a bordo della stessa auto quando il conducente ha perso il controllo del mezzo in via per Cesate. Imponente l’intervento dei soccorsi

MILANO -Tragedia all’alba di oggi, domenica 21 giugno a Senago, nel Milanese, dove un grave incidente stradale è costato la vita a tre giovani di 17 anni. Altri sei ragazzi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale.

L’allarme è scattato poco dopo le 5 del mattino in via per Cesate. Secondo le prime ricostruzioni, nove giovani, tra ragazzi e ragazze di età compresa tra i 17 e i 19 anni, viaggiavano a bordo della stessa auto quando il conducente, un 19enne, avrebbe perso il controllo del veicolo in curva. L’auto è uscita di strada, terminando la sua corsa ribaltata nelle acque del canale Villoresi.

La centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) ha inviato sul posto numerosi mezzi di emergenza, tra cui sei ambulanze, due automediche e l’elisoccorso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Rho.

Per tre dei giovani coinvolti, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Le vittime sono due ragazzi e una ragazza, tutti di 17 anni. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse. In una prima fase i vigili del fuoco hanno recuperato sette occupanti del veicolo: sei sono stati affidati alle cure dei sanitari, mentre una persona è stata trovata senza vita. Successivamente, durante il recupero dell’auto e le ricerche dei dispersi, sono stati individuati all’interno della vettura i corpi delle altre due vittime.

I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali ulteriori responsabilità.