Training uditivo: ecco come tenere allenato l’udito

La perdita dell’udito legata all’età, nota come presbiacusia, è un processo naturale che colpisce molte persone anziane. Tuttavia, è possibile prevenire o rallentare questo declino attraverso esercizi di training uditivo.
Questi esercizi non solo aiutano a mantenere la capacità di percepire i suoni, ma migliorano anche la memoria uditiva, che è la capacità del cervello di ricordare e riconoscere i suoni. Allenare l’udito è quindi fondamentale per mantenere una buona qualità della vita, consentendo di partecipare attivamente alle conversazioni e alle attività quotidiane.
I benefici del training uditivo
Il training dell’udito, o più semplicemente l’allenamento dell’udito, offre diversi benefici.
Innanzitutto, aiuta a mantenere e migliorare la capacità di comprendere i suoni, specialmente in ambienti rumorosi, oltre che migliorare la memoria uditiva, che è essenziale per riconoscere e interpretare i suoni familiari.
Inoltre, l’allenamento regolare può rallentare il declino uditivo legato all’età e può anche ridurre il rischio di sviluppare problemi cognitivi correlati alla perdita dell’udito, come il decadimento cognitivo. L’orecchio infatti non è l’unico ad avere un ruolo nella nostra capacità di udire i suoni, anche il cervello gioca un ruolo importante. Per questo è importante stimolare il nostro cervello e il nostro orecchio ogni giorno con esercizi semplici ma efficaci.
Come funziona e in cosa consiste il training uditivo
L’allenamento dell’udito coinvolge una serie di esercizi e attività progettate per stimolare le capacità uditive e cerebrali. Questi esercizi possono includere attività di ascolto mirate, giochi di memoria sonora, e pratiche di discriminazione del suono. L’obiettivo è quello di migliorare la percezione del suono, la memoria uditiva e la capacità di interpretare i segnali acustici in vari contesti.
Il training uditivo può essere condotto attraverso programmi specifici forniti da audiologi o tramite esercizi semplici che possono essere eseguiti anche a casa.
Esercizi di training uditivo da fare a casa
Imparate ad ascoltarvi
Provate a leggere ad alta voce e ad ascoltare la vostra stessa voce.
Ascoltate inoltre i suoni dei vostri passi e del respiro oppure producete apposta rumori deboli, ad esempio facendo frusciare dei fogli, facendo tintinnare le chiavi e così via. Può essere utile anche annotare tutti i suoni sentiti e associare ad ognuno un aggettivo.
Questo esercizio è utile per aumentare la consapevolezza uditiva e la capacità di distinguere suoni sottili.
Utilizzate la musica
Fate partire una canzone in una stanza e provate a muovervi all’interno della stessa prestando attenzione alle leggere differenze dei suoni che si odono mentre ci si muove.
Cercate quindi di comprendere le parole del testo e di identificare i diversi strumenti presenti nella canzone, variando di tanto in tanto il volume e provando a cambiare stanza.
Questo vi aiuterà a migliorare la capacità di distinguere tra vari livelli e tipologie di suoni.
Provate a distinguere i suoni
Mettetevi seduti in casa o in un luogo naturale e provate a chiudere gli occhi e sforzatevi di individuare ogni suono e di capire da dove proviene. Concentrandosi sui suoni in sottofondo, come ad esempio il cinguettio degli uccelli, le voci dei passanti o il rumore delle macchine, il vostro cervello si abituerà a riconoscere determinati suoni non percepiti in precedenza come più bassi e quindi più lontani.
Anche se si tratta di un miglioramento a livello di percezione mentale dell’udito, i suoi effetti sono notevoli. Questo esercizio rafforza la capacità di localizzare, memorizzare ed interpretare i suoni.
Fate attività fisica
Una regolare attività fisica è fondamentale per mantenere una buona circolazione sanguigna dell’orecchio interno. La parte uditiva dell’orecchio interno, chiamata coclea, trae infatti un enorme beneficio dall’aumento del flusso sanguigno, poiché serve a trasformare le vibrazioni sonore in impulsi nervosi.
Utilizzate le app di ascolto
Potete anche scaricare e utilizzare delle particolari app progettate proprio per il training uditivo. Queste applicazioni offrono esercizi e giochi interattivi che possono aiutare a migliorare la discriminazione dei suoni, la memoria uditiva e la capacità di comprendere il parlato in ambienti rumorosi.
Mantenere l’udito in buone condizioni è fondamentale non solo per prevenire la perdita dell’udito legata all’età, ma anche per migliorare la salute generale del cervello e la qualità della vita.
