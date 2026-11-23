Gli utenti potranno consultare orari di arrivo, coincidenze, tempi di percorrenza e modifiche al servizio direttamente dalla piattaforma

La novità punta a favorire l’intermodalità, integrando il trasporto ferroviario con auto, mezzi pubblici e bicicletta

LECCO – Trenord porta gli aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione ferroviaria direttamente su Google Maps. La novità, annunciata lunedì 23 novembre, riguarda i collegamenti regionali, suburbani e aeroportuali della Lombardia e permette ai passeggeri di consultare durante il viaggio informazioni aggiornate su orari, coincidenze, tempi di percorrenza e modifiche al servizio. Con questa integrazione, l’azienda lombarda diventa il primo operatore ferroviario in Italia a offrire la funzionalità sulla piattaforma di navigazione.

Fino a oggi, su Google Maps erano disponibili le informazioni statiche relative agli orari programmati dei treni. Con il nuovo servizio, invece, chi pianifica un itinerario che comprende una tratta ferroviaria può visualizzare gli aggiornamenti live sull’andamento della corsa, conoscere gli orari previsti di arrivo alle singole fermate e a destinazione, verificare le coincidenze e individuare eventuali soluzioni successive per raggiungere la meta.

La funzionalità consente inoltre di conoscere le modifiche al servizio comunicate da Trenord e di valutare percorsi alternativi in caso di necessità. L’obiettivo è rendere più semplice la gestione degli spostamenti, permettendo agli utenti di seguire l’intero itinerario e di ripianificarlo direttamente durante il tragitto.

L’iniziativa punta a rafforzare anche l’integrazione tra le diverse modalità di trasporto. Attraverso Google Maps sarà infatti possibile combinare più facilmente il treno con auto, trasporto pubblico urbano e interurbano e bicicletta, organizzando un percorso che tenga conto delle diverse fasi del viaggio. Un servizio pensato non soltanto per i pendolari abituali, ma anche per chi utilizza occasionalmente la ferrovia, per i passeggeri aeroportuali e per chi raggiunge la Lombardia per turismo o lavoro.

“Google Maps è una delle piattaforme di navigazione più utilizzate in Italia, che consente di pianificare il proprio itinerario dall’inizio alla fine, integrando diverse modalità di trasporto. Ora il treno aggiunge la componente real time a questo puzzle: gli utenti hanno a disposizione gli aggiornamenti live sul tragitto durante la corsa, per un maggiore controllo sul proprio viaggio e la possibilità di ripianificarlo agilmente”, ha dichiarato Andrea Severini, amministratore delegato di Trenord.

Severini ha sottolineato anche la volontà di raggiungere un pubblico più ampio: “Con questa implementazione, vogliamo intercettare anche chi non utilizza ancora il treno come mezzo di trasporto, facendo conoscere loro l’ampia offerta dei servizi Trenord. L’obiettivo è portare ancora più persone a considerare il treno per i propri spostamenti, in un’ottica di piena intermodalità”.

Soddisfazione anche da parte di Google. “La collaborazione tra Google e Trenord oggi compie un nuovo passo avanti. Siamo entusiasti di aver lavorato insieme per rendere la mobilità quotidiana sempre più semplice, connessa e accessibile grazie alla nostra tecnologia”, ha commentato Fabio Galetto, direttore Travel di Google Italy.

La nuova funzionalità nasce dal lavoro congiunto delle due aziende ed è resa possibile dall’integrazione su Google Maps dei dati GTFS (General Transit Feed Specification), lo standard utilizzato per la condivisione delle informazioni relative al trasporto pubblico e al monitoraggio del servizio. Si tratta di dati già disponibili attraverso l’applicazione e il sito di Trenord, che ora vengono messi a disposizione anche degli utenti della piattaforma Google.

Per informazioni sui titoli di viaggio e per ricevere assistenza, Google Maps continuerà a rimandare ai canali ufficiali di Trenord.

L’integrazione si inserisce nell’offerta di un’azienda che gestisce quotidianamente il servizio ferroviario regionale, suburbano e aeroportuale verso Milano Malpensa, oltre ai collegamenti transfrontalieri tra la Lombardia e il Canton Ticino, attraverso TILO, società partecipata al 50%. La flotta conta 500 convogli, con un’età media di 12 anni, e garantisce circa 2.500 corse al giorno, raggiungendo 460 stazioni in Lombardia e nelle regioni limitrofe. I passeggeri sono circa 790mila ogni giorno, mentre il servizio rappresenta un terzo dell’offerta ferroviaria regionale in Italia.

Con l’arrivo dei dati in tempo reale su Google Maps, Trenord punta quindi a rendere più accessibili le informazioni sulla circolazione e a semplificare la pianificazione degli spostamenti, rafforzando il ruolo del treno all’interno di una rete di mobilità sempre più integrata.