Turismo. Varenna guarda ai mercati esteri: sei buyer internazionali sul Lago di Como

Dal 17 al 19 settembre Villa Monastero ospita il Fam Trip “Discover Varenna & Lake Como”, promosso dalla Provincia di Lecco

Sei buyers da Spagna, Germania, Lettonia e Regno Unito saranno coinvolti in tre giorni di esperienze tra Varenna e il Lago di Como

VARENNA – Portare Varenna e il Lago di Como sui mercati internazionali attraverso il contatto diretto con gli operatori professionali del turismo. È l’obiettivo del Fam Trip “Discover Varenna & Lake Como”, promosso dalla Provincia di Lecco dal 17 al 19 settembre a Villa Monastero di Varenna nell’ambito del progetto “SpaziLecco – Discover. Book. Enjoy”.

L’iniziativa, coordinata dal Cst – Centro servizi territoriale e finanziata dal Ministero del Turismo attraverso il Funt – Fondo unico nazionale per il turismo, coinvolgerà una delegazione composta da sei buyers esteri, accompagnati da un referente di settore.

Il programma è pensato per presentare direttamente ai professionisti dell’industria turistica le caratteristiche dell’offerta di Varenna e del territorio lariano, con l’obiettivo di favorire future opportunità di commercializzazione della destinazione sui mercati internazionali. Tra i partecipanti figurano operatori attivi nel turismo, nel wedding planning, nel settore Mice e nell’organizzazione di eventi.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 17 settembre, con l’arrivo della delegazione a Villa Monastero di Varenna. La giornata sarà dedicata alla scoperta del borgo e del lungolago, permettendo agli operatori di entrare in contatto con l’identità della destinazione.

Venerdì 18 settembre sarà invece dedicato al Lago di Como. I buyers parteciperanno a un’esperienza di navigazione privata che toccherà alcune delle località e degli attrattori più rappresentativi del territorio, tra ville storiche, borghi lacustri e paesaggi del lago.

Il Fam Trip si concluderà sabato 19 settembre con la visita guidata del giardino botanico e della Casa museo di Villa Monastero.

“Accogliere operatori internazionali direttamente nei luoghi simbolo del nostro territorio rappresenta uno strumento efficace per promuovere l’offerta culturale e turistica e consolidare il posizionamento del Lago di Como sui mercati esteri”, commenta la presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann. “Il Fam Trip costituisce un’importante occasione per mostrare le eccellenze culturali, paesaggistiche e ricettive che caratterizzano Varenna e l’intero territorio provinciale, favorendo nuove opportunità di sviluppo e collaborazione”.

I sei buyers sono stati selezionati con profili differenti, così da rappresentare diversi segmenti del mercato turistico internazionale. Dalla Spagna arrivano tre operatori: il primo è specializzato in viaggi di gruppo su misura, itinerari culturali e programmi high-end per Fit e gruppi; il secondo si concentra su Fit tailor-made, luxury travel ed esperienze personalizzate in Italia e dispone anche di una divisione dedicata a eventi e Incentive; il terzo è una boutique agency specializzata in viaggi di lusso, tailor-made ed esperienze esclusive.

Dalla Germania partecipa un operatore attivo nella rappresentanza turistica, nel leisure e nel group travel, interessato allo sviluppo di nuovi prodotti e destinazioni e con una particolare attività sui gruppi leisure.

La Lettonia sarà rappresentata da un tour operator specializzato in leisure travel, tour guidati, gruppi e programmi personalizzati, rivolti a Fit, piccoli gruppi ed esperienze culturali.

Dal Regno Unito, infine, arriva un event designer e luxury destination wedding planner specializzato in destination wedding, eventi privati ed eventi di fascia alta.

Nel complesso, il Fam Trip mette quindi in relazione il territorio lecchese con segmenti che comprendono luxury e tailor-made, gruppi, leisure, cultura ed esperienze, destination wedding ed eventi.

Attraverso “Discover Varenna & Lake Como”, la Provincia di Lecco punta così a rafforzare la promozione integrata del territorio, valorizzando il patrimonio paesaggistico, culturale e turistico del Lago di Como e la sua presenza sui mercati esteri.