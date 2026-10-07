Tutela dell’ambiente, sottoscritta la convezione tra Comune di Lecco e Plastic Free

Previsti interventi nelle scuole, giornate di pulizia e azioni per ridurre la plastica monouso

Due nuove smoking area entro fine anno e tre giornate di pulizia dell’area giochi del lungolago già previste per il 2027

LECCO – Lecco punta a rafforzare il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e avvia il percorso verso il riconoscimento di Comune Plastic Free. Il 4 ottobre, in municipio, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Comune di Lecco e Plastic Free, organizzazione di volontariato onlus impegnata nella sensibilizzazione ambientale e nella riduzione dell’utilizzo della plastica monouso.

L’accordo mira a costruire una collaborazione stabile tra l’amministrazione e l’associazione, attraverso una serie di azioni concrete rivolte alla tutela dell’ambiente, alla sensibilizzazione dei cittadini e alla cura degli spazi pubblici. Tra le iniziative previste figurano giornate di pulizia, lezioni di educazione ambientale nelle scuole, passeggiate ecologiche e attività di informazione e sensibilizzazione.

Uno degli obiettivi è inoltre quello di ridurre concretamente l’utilizzo della plastica monouso e, più in generale, la quantità di rifiuti prodotti durante manifestazioni e attività promosse in città con il sostegno del Comune.

A sottoscrivere il protocollo sono stati l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecco Simone Brigatti e Barbara Cavanna di Plastic Free. A margine dell’incontro, la delegazione dell’organizzazione di volontariato, composta anche da Ornella Pozzoni e Matteo Bignardi, ha incontrato il sindaco di Lecco Filippo Boscagli.

“La sottoscrizione di questo accordo segna l’avvio ufficiale di una collaborazione che parte da oggi e che siamo convinti potrà portare risultati concreti per la città – hanno rimarcato il sindaco e l’assessore Brigatti -. Ringraziamo Plastic Free per l’impegno che da anni mette a disposizione del territorio e per la volontà di costruire insieme all’Amministrazione comunale un percorso condiviso sui temi della sostenibilità ambientale e della cura degli spazi pubblici. Vogliamo che questa convenzione si traduca immediatamente in azioni concrete. Il primo appuntamento sarà il 24 ottobre con un’iniziativa dedicata alla raccolta dei mozziconi di sigaretta, una delle forme di inquinamento urbano più diffuse e spesso sottovalutate. Entro la fine dell’anno realizzeremo inoltre due nuove smoking area in città, con l’obiettivo di promuovere comportamenti più responsabili e contribuire al decoro degli spazi pubblici. Guardando al 2027, abbiamo già individuato insieme a Plastic Free tre giornate dedicate alla pulizia e alla cura dell’area giochi del lungolago, in prossimità della Canottieri. Crediamo infatti che la tutela dell’ambiente passi anche attraverso piccoli gesti concreti e la partecipazione attiva dei cittadini. Questa convenzione rappresenta quindi l’inizio di un percorso comune che punta a trasformare sensibilità e attenzione per l’ambiente in iniziative tangibili e continuative a beneficio di tutta la comunità lecchese”.

A sottolineare l’importanza dell’intesa sono anche Barbara Cavanna, referente Plastic Free, e Matteo Bignardi, referente regionale Plastic Free Lombardia.

“Plastic Free è attiva dal 2021 sul territorio della provincia di Lecco con iniziative di raccolta ambientale, attività di sensibilizzazione e incontri nelle scuole, e negli anni abbiamo avuto modo di realizzare diverse iniziative anche nella città di Lecco. Siamo quindi molto felici della sottoscrizione di questo protocollo d’intesa, che rappresenta un passo importante per rafforzare e rendere ancora più strutturata la collaborazione con l’Amministrazione comunale. A tal proposito ci teniamo a ringraziare la giunta e in particolare l’assessore Simone Brigatti per l’entusiasmo e la sensibilità dimostrati verso le tematiche da noi promosse. L’auspicio è che questo accordo possa tradursi in sempre più occasioni concrete di partecipazione, educazione ambientale e cura del territorio, accompagnando Lecco anche nel percorso verso il riconoscimento di Comune Plastic Free”.

Il protocollo mette quindi nero su bianco una collaborazione destinata a svilupparsi attraverso iniziative rivolte sia alla cittadinanza sia alle scuole, con l’obiettivo di rendere più strutturale l’impegno sul fronte ambientale. Il primo appuntamento è già fissato per il 24 ottobre, mentre entro la fine dell’anno sono previste le due nuove smoking area. Per il 2027, invece, il calendario condiviso prevede tre giornate dedicate alla pulizia e alla cura dell’area giochi del lungolago, in prossimità della Canottieri.