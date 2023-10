Una nuova edizione di “Util’Autunno” rivolta ai giovani

Opportunità per i giovani dei Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino e Vercurago

CALOLZIOCORTE – Nuova edizione del bando “Util’Autunno” realizzato grazie al progetto IANG (Insieme Ai Nostri Giovani) sostenuto da Ambito di Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Impresa Sociale Girasole e comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino e Vercurago e Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino che accompagna i ragazzi e le ragazze del polo Valle San Martino anche durante la stagione autunnale.

Una nuova opportunità quindi per i giovani dei Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino e Vercurago. L’esperienza, realizzata in collaborazione con Living Land, si propone di coinvolgere due gruppi, di otto ragazzi e ragazze ciascuno, che per sei mercoledì, dalle 15 alle 18, svolgeranno diverse attività di utilità sociale, accompagnati da un tutor.

Il primo gruppo sarà attivo nei Comuni di Garlate, Olginate e Valgreghentino e svolgerà attività di manutenzione degli spazi pubblici, animazione con bambini, attività artistiche e sportive e organizzazione di eventi in collaborazione con Gruppo comunale Protezione Civile di Olginate, progetto Fuoriclasse, Pro Loco di Valgreghentino, associazione Save the Lake, Gruppo Protezione Civile di Garlate.

Il secondo gruppo svolgerà manutenzione e pulizia spazi pubblici, animazione con anziani, attività di cucina per recupero cibo in scadenza e attività artistiche e sportive nei Comuni di Calolziocorte, Monte Marenzo, Vercurago e in collaborazione con Associazione Anziani di Calolziocorte – AVAC, Cooperativa Il Grigio, Gruppo Alpini Monte Marenzo, Associazione Save the Lake.

Le attività si svolgeranno tra l’8 novembre e il 13 dicembre 2023, al termine delle quali ad ogni partecipante verrà riconosciuto un buono acquisto del valore di 100 euro da utilizzare in alcune realtà commerciali del territorio.

Per partecipare è necessario essere nato tra il 2005 e il 2009 ed essere residente in uno dei Comuni del polo Valle San Martino: Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino, Vercurago. Occorre compilare il formulario online presente sul sito www.livingland.info e raggiungibile tramite il link: https://forms.office.com/e/mBi4F7BSyy entro domenica 29 ottobre 2023.