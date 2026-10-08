Util’Autunno, torna il progetto per i giovani nel Lecchese

L’iniziativa di Living Land è rivolta ai ragazzi nati tra il 2008 e il 2012

Due i territori coinvolti: il Polo Brianza Ovest e la Valle San Martino, con attività tra novembre e dicembre

LECCO – Dopo il successo di Util Estate, torna l’esperienza di cittadinanza attiva dedicata ai giovani nell’ambito delle politiche giovanili di Living Land. Si chiama Util’Autunno e propone a ragazze e ragazzi la possibilità di mettersi alla prova in attività concrete, conoscere nuove realtà del territorio e collaborare con enti, associazioni e realtà sociali, accompagnati da un tutor.

L’iniziativa è sostenuta dall’Ambito territoriale di Lecco e da Impresa Sociale Girasole ed è rivolta ai giovani nati tra il 2008 e il 2012. Il progetto coinvolge due aree del territorio: il Polo Brianza Ovest e la Valle San Martino, con programmi differenti ma accomunati dall’obiettivo di favorire partecipazione, confronto e crescita attraverso esperienze pratiche.

Nel Polo Brianza Ovest Util’Autunno è promosso dai Comuni di Bosisio Parini, Bulciago, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno e Suello, insieme al progetto Habitat Next. Il percorso prevede cinque incontri, dal 5 novembre al 1° dicembre, indicativamente dalle 14.30 alle 17.30.

Le attività spaziano dall’animazione con persone anziane e minori con disabilità alle esperienze aggregative e laboratoriali con altri giovani, fino alla preparazione di pacchi solidali destinati a famiglie in difficoltà. A essere coinvolte saranno La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, Barycentro di Costa Masnaga, l’Emporio della Solidarietà Caritas del decanato di Oggiono a Molteno e la comunità Kairos della cooperativa sociale L’Arcobaleno a Nibionno.

Gli spostamenti saranno organizzati con un pulmino, attraverso punti di ritrovo concordati con i partecipanti. Al termine dell’esperienza, per ciascun partecipante è previsto un buono acquisto del valore di 90 euro, utilizzabile presso alcune realtà commerciali del territorio.

Anche nella Valle San Martino torna Util’Autunno, promosso dai Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino e Vercurago insieme al progetto IANG – Insieme ai Nostri Giovani. In questo caso l’esperienza sarà articolata in due percorsi, ciascuno destinato a un gruppo di otto ragazze e ragazzi, tra il 4 novembre e il 10 dicembre.

Il primo gruppo si incontrerà il mercoledì pomeriggio, dalle 15 alle 18, e sarà impegnato in attività culturali in biblioteca e al museo, animazione con persone anziane, collaborazione alla realizzazione di eventi comunali e recupero delle eccedenze alimentari. Il percorso coinvolgerà la Biblioteca di Olginate, lo Spazio attivo Over 60 Vivamente di Valgreghentino, il Museo della Seta Abegg di Garlate, l’Associazione Anziani di Calolziocorte – AVAC, l’Associazione L’Abbraccio di Vercurago e la cooperativa Il Grigio di Calolziocorte. In questo caso saranno i partecipanti a raggiungere autonomamente i luoghi delle attività.

Il secondo gruppo avrà invece come tema la Street Art. Gli incontri si terranno il giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 18. I partecipanti saranno accompagnati a Erve con un pulmino guidato da un educatore e, insieme a un artista esperto, lavoreranno alla progettazione e alla realizzazione di un murales dedicato al tema della legalità nel Comune di Erve.

Anche per il percorso della Valle San Martino è previsto un riconoscimento al termine dell’esperienza: ogni partecipante riceverà un buono acquisto del valore di 100 euro. È inoltre previsto il possibile riconoscimento dei crediti scolastici, compatibilmente con le linee guida delle singole scuole.

In entrambi i percorsi i giovani saranno accompagnati da un tutor, che seguirà i gruppi durante le attività e li aiuterà a vivere l’esperienza come un’occasione di crescita, partecipazione e confronto.

Per candidarsi è necessario essere nati nel 2008, 2009, 2010, 2011 o 2012. Nel Polo Brianza Ovest è richiesta la residenza nei Comuni di Bosisio Parini, Bulciago, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno e Suello. Per la Valle San Martino, invece, possono partecipare i residenti nei Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino e Vercurago.

In entrambi i casi sarà considerata preferenziale la possibilità di garantire la presenza a tutti gli incontri previsti. Le candidature devono essere presentate attraverso il form online entro il 27 ottobre.

Per informazioni è disponibile il numero 3357502021.