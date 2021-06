Utlac 40, Gran Trail delle Grigne: vincono Rostagno e Michielli al femminile

5h 20’52” il best time del vincitore, mentre al femminile lancette bloccate sul tempo di 6h 25’09”

Piena soddisfazione da parte degli organizzatori: “Tutto si è svolto al meglio. Grazie agli sponsor e ai numerosi volontari”

ESINO LARIO – Sono Lorenzo Rostagno e Valentina Michielli i vincitori dell’edizione 2021 della Utlac 40, il Gran Trail delle Grigne che si è corso oggi, sabato 19, giunti rispettivamente al traguardo in 5h 20’52” e 6h 25’09”.

Atleti al via alle 7.30, da piazza dei Cappuccini a Lecco per raggiungere Abbadia Lariana lungo il nuovo tratto del Sentiero del Viandante, da qui a Mandello e poi su, prima transitando dal Rifugio Rosalba poi al Colle Valsecchi, per ridiscendere fino in Pialeral. Dal rifugio Antonietta di nuovo in salita per conquistare il rifugio Brioschi in cima al Grignone (2410 m) e poi di nuovo in discesa per passare dal rifugio Bogani, Cainallo e alzare la braccia al cielo sotto il traguardo di Esino Lario.

35 i chilometri macinati dagli skyrunner per oltre 3500 metri di dislivello, una gara durissima, resa ancor più complicata dalla canicola che sta caratterizzando questi giorni di fine primavera.

Tornando alla classifica, alle spalle del vintore, si è piazzato Luca Carrara (Team Salomon) 2° col tempo di 5h 21’16” e Peter Volnar 3° con le lancette del crono bloccate sulle 5h 30’35”.

Nella classifica femminile, dietro a Michielli Valentina è arrivata Patrizia Pensa 2^ col tempo di 6h 41’37” e 3^ Francesca Canepa (Team Montane) col tempo di 6h 44’25”

Piana soddisfazione da parte degli organizzatori per la riuscita della gara che si è svolta senza problemi: “Siamo contenti, ha funzionato tutto al meglio e anche il meteo è stato dalla nostra parte. Cogliamo l’occasione per ringraziare gli sponsor e i numerosi volontari fondamentali nella riuscita dell’evento”. Soddisfazione anche da parte degli atleti che hanno apprezzato il percorso.

