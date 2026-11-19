Una mattinata di sensibilizzazione con le classi quinte della scuola primaria

Al centro della mattinata la cultura del dono, la solidarietà e il volontariato

VALGREGHENTINO – La solidarietà si impara anche tra i banchi di scuola. A Valgreghentino gli alunni delle classi quinte della scuola primaria hanno partecipato a un incontro dedicato al volontariato, alla generosità e alla cultura del dono, promosso dalle associazioni AIDO Olginate/Valgreghentino, AVIS Valgreghentino e VI.VA Valgreghentino.

Una mattinata di confronto e sensibilizzazione pensata per avvicinare i bambini a temi importanti come l’altruismo, la salute e la partecipazione alla vita della comunità, utilizzando un linguaggio semplice e adatto alla loro età.

Durante l’incontro, i rappresentanti delle tre realtà associative hanno presentato le rispettive attività, raccontando il contributo che ciascuna offre al territorio. AIDO ha illustrato il proprio impegno nella sensibilizzazione sulla donazione di organi, tessuti e cellule, mentre AVIS ha approfondito il valore della donazione del sangue. Spazio anche a VI.VA, associazione attiva nella comunità di Valgreghentino.

L’obiettivo è stato far comprendere ai ragazzi che il dono non è soltanto un gesto simbolico, ma una forma concreta di attenzione verso gli altri, capace di fare la differenza nella vita delle persone. Anche un piccolo contributo, se condiviso, può diventare parte di un impegno collettivo.

L’iniziativa ha rappresentato inoltre un’occasione per raccontare il ruolo delle associazioni di volontariato e l’impegno quotidiano delle persone che scelgono di mettere a disposizione tempo ed energie per la comunità.

Portare questi valori nelle scuole significa coinvolgere le nuove generazioni e accompagnarle nella crescita di una maggiore consapevolezza sociale, promuovendo il senso di appartenenza e la disponibilità ad aiutare il prossimo.

Al termine dell’incontro, le associazioni hanno rivolto un ringraziamento alla scuola, agli insegnanti e agli alunni per l’attenzione e la partecipazione, oltre che ai volontari per il loro impegno nella diffusione della cultura del dono.

Un messaggio che parte dai più piccoli, con l’auspicio che solidarietà e generosità possano diventare valori da coltivare anche nel futuro.