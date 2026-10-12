Valgreghentino, la “Serata del Sì” racconta il valore della donazione

Prima la Messa di suffragio a Villa San Carlo, poi lo spettacolo dedicato alla storia vera del ciclista Saletti

L’iniziativa ha coinvolto il sindaco Matteo Colombo, al quale è stato consegnato un kit informativo per l’ufficio anagrafico comunale

VALGREGHENTINO – Una celebrazione in memoria dei donatori, uno spettacolo teatrale ispirato a una storia vera e un’iniziativa concreta per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione di organi e tessuti. A Valgreghentino, la “Serata del Sì” ha unito testimonianza e informazione, coinvolgendo la comunità in un momento di riflessione su una scelta che può cambiare e salvare vite.

L’iniziativa si è aperta alle 17 nella chiesa di Villa San Carlo, con la Santa Messa di suffragio dedicata ai donatori di organi e tessuti. La serata è poi proseguita all’Oratorio di Villa San Carlo, dove è andato in scena lo spettacolo “Nel Tunnel”, prodotto dalla Compagnia Teatro Caramella, con la regia di Valentina Salerno e interpretato dal giovane attore del territorio Michele Manenti.

Al centro della rappresentazione, la storia vera di Ivano Saletti, atleta e ciclista, la cui vicenda ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Un racconto di vita che restituisce il significato profondo della donazione e il legame che può nascere tra chi riceve un organo e chi, attraverso il proprio gesto, offre a un’altra persona una nuova possibilità.

“Questa nuova vita, questi sogni realizzati, come la maglia azzurra, li devo al mio donatore e alla sua famiglia”, racconta Saletti. “Non so niente di lui, ma tutti i miei traguardi sono per lui. Nelle salite più faticose, quando mi batte il cuore, gli chiedo di darmi la forza e gli dico: ‘Dai che arriviamo insieme’. Siamo io e lui».

Parole che sottolineano quanto la donazione possa rappresentare molto più di un intervento medico: una possibilità di ripartire, coltivare nuove ambizioni e raggiungere obiettivi che altrimenti sarebbero rimasti irrealizzabili.

Nel corso della serata è stato consegnato al sindaco Matteo Colombo un kit informativo da collocare presso l’ufficio anagrafico del Comune, con l’obiettivo di rendere più accessibili ai cittadini le informazioni sulla donazione di organi e tessuti. La stessa iniziativa sarà presto estesa anche alla farmacia del paese.

A promuovere l’appuntamento è stata AIDO Olginate/Valgreghentino, con la presidente Ramona Scarpino, che ha ribadito il significato dell’iniziativa: “Con questa iniziativa vogliamo ricordare i nostri donatori e, allo stesso tempo, invitare tutti a riflettere sull’importanza di una scelta consapevole”.

La “Serata del Sì” si è svolta con il patrocinio del Comune di Valgreghentino e del Fondo di Comunità di Valgreghentino, confermando il valore della collaborazione tra realtà associative e territorio nella promozione della cultura della donazione.