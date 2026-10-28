Valmadrera, 20mila euro per la sicurezza: più pattuglie contro furti e spaccio

L’accordo con Regione Lombardia e Comune di Lecco prevede servizi straordinari, pattugliamenti nelle aree sensibili e controlli contro lo spaccio

Rusconi: “La sicurezza è prima di tutto presenza sul territorio”

VALMADRERA – La Giunta comunale di Valmadrera ha approvato l’accordo di collaborazione con Regione Lombardia e Comune di Lecco per rafforzare i controlli sul territorio e contrastare furti, reati predatori e spaccio di sostanze stupefacenti. Il progetto, finanziato interamente dalla Regione con 20.000 euro, prevede servizi straordinari di Polizia Locale, con pattugliamenti mirati nelle aree più sensibili, controlli stradali e perlustrazioni nei parchi e negli spazi pubblici maggiormente frequentati.

L’iniziativa coinvolge il Corpo di Polizia Locale di Lecco, che assume il ruolo di capofila, e la Polizia Locale associata con sede a Valmadrera, che opera anche nei Comuni di Malgrate, Civate e Oliveto Lario. Per tutta la durata del progetto, gli agenti potranno intervenire nei territori di tutti i Comuni aderenti, superando i confini amministrativi e lavorando in coordinamento con la Prefettura di Lecco e le altre Forze dell’Ordine.

Il piano si articola in due linee operative. La prima comprende controlli mirati in specifiche aree del territorio e servizi di polizia stradale lungo le arterie e nei punti ritenuti più sensibili, anche attraverso operazioni ad alto impatto. La seconda riguarda le perlustrazioni nei parchi, nelle aree verdi e negli spazi urbani più frequentati, con l’obiettivo di garantire ai cittadini la possibilità di vivere questi luoghi in tranquillità.

Un ruolo specifico sarà affidato all’unità cinofila antidroga, il cui impiego è previsto in 13 servizi. Sul fronte delle risorse, circa 15.000 euro del finanziamento regionale saranno destinati ai servizi straordinari degli agenti dei due Comandi, mentre i restanti 5.000 euro serviranno a coprire le uscite dell’unità specializzata.

La programmazione degli interventi terrà conto delle criticità riscontrate e delle segnalazioni ricevute, con particolare attenzione alle zone periferiche e ai luoghi in cui sono stati segnalati episodi di natura predatoria. I controlli potranno svolgersi anche nelle fasce serali e notturne. Ogni servizio prevede la presenza di almeno due pattuglie, con agenti di entrambi i Comandi coordinati da un ufficiale di Polizia Locale.

Le attività prenderanno il via con la sottoscrizione dell’accordo e proseguiranno fino al 31 dicembre 2026.

“La sicurezza è prima di tutto presenza sul territorio”, ha dichiarato Antonio Rusconi, assessore alla Polizia Locale e Sicurezza del Comune di Valmadrera. “Grazie al sostegno di Regione Lombardia potremo mettere in strada più pattuglie, nei luoghi e negli orari in cui i cittadini ce lo hanno chiesto, e lavorare fianco a fianco con la Polizia Locale di Lecco. Vogliamo che parchi e aree verdi restino spazi di tutti, soprattutto delle famiglie e dei ragazzi: per questo l’unità cinofila antidroga sarà un aiuto importante nel contrasto allo spaccio. Ringrazio la Regione, il Comune di Lecco e gli agenti dei due Comandi per l’impegno che metteranno in questi mesi”.