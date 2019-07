Valmadrera: 29 parcheggi in più lungo la strada per San Tomaso

Nuovi stalli per le auto salendo da via S. Carlo Borromeo

Si realizzeranno inoltre il nuovo marciapiede e attraversamenti pedonali

VALMADRERA – Una buona notizia per i frequentatori della bella località di San Tomaso, sopra l’abitato di Valmadrera: il Comune, già impegnato in altri lavori in via S. Carlo Borromeo, che porta verso la località montana, ha deciso di cogliere la palla al balzo e realizzare anche dei nuovi parcheggi.

Grazie al contributo destinato ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, l’amministrazione comunale ha provveduto all’appalto dei lavori di realizzazione di un tratto di marciapiede in Via San Carlo Borromeo e Via Leopardi” per un importo originariamente previsto di 100 mila euro.

L’intervento prevede la realizzazione di un marciapiede in entrambi i sensi di marcia, lungo Via S. Carlo Borromeo, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Leopardi e l’incrocio con le vie Buonconsiglio/Campogrande, e nell’allargamento del marciapiede lungo Via Leopardi, corsia ascendente, tra l’ingresso della Scuola Primaria “G. Leopardi” e l’incrocio con Via S. Carlo Borromeo.

I lavori sono già stati avviati a maggio. Il Comune, avendo a disposizione ulteriori risorse ‘liberate’ dalla spesa per il contributo statale ricevuto, ha deciso di investire 80 mila euro nei nuovi parcheggi, inseriti nell’opera in corso con una variante di progetto.

Esigenza di parcheggi, soprattutto nel fine settimana

Questo, spiegano dal Comune, “per soddisfare le sempre più pressanti richieste di spazi di sosta in questa zona, e soprattutto per rispondere all’esigenza di spazi a parcheggio per chi, in particolar modo nei fine settimana, sosta in questa zona per i recarsi nelle diverse località montane”

Verranno così realizzati sia un nuovo parcheggio lungo il lato destro di Via S. Carlo Borromeo salendo (29 posti auto) sia alcuni attraversamenti pedonali rialzati, che daranno continuità ai percorsi dei marciapiedi in progetto; “in questo modo – conclude l’amministrazione comunale – verrà raggiunto anche l’obiettivo di garantire il rallentamento dei veicoli in prossimità dell’accesso al polo scolastico e sulla Via S. Carlo stessa”.