Valmadrera, al via il post-scuola per l’infanzia

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, fino alla fine dell’anno scolastico

Il nuovo servizio prende il via con sei iscritti e una quota mensile di 150 euro

VALMADRERA – Il nuovo servizio di post-scuola dedicato ai bambini delle scuole dell’infanzia statali di Valmadrera è pronto a partire. L’attivazione è stata resa possibile dal raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto dal regolamento comunale: sono infatti sei i bambini che hanno aderito nel plesso di Caserta.

Il servizio prenderà ufficialmente il via oggi, lunedì 5 ottobre, e sarà attivo tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, fino al termine dell’anno scolastico. Le attività si svolgeranno all’interno dei locali scolastici, in accordo con la Dirigenza, e saranno gestite dalla cooperativa Sineresi, che garantirà la presenza costante di un operatore specializzato nel settore educativo.

L’iniziativa era stata istituita lo scorso giugno con la delibera consiliare n. 16 del 29 giugno 2026, con la quale era stato approvato anche il relativo regolamento. Tra le condizioni necessarie per rendere operativo il servizio c’era il raggiungimento di almeno cinque iscritti nello stesso plesso scolastico, requisito individuato per garantirne la sostenibilità economica.

La conferma della partenza è arrivata soltanto alla fine di settembre, quando due ulteriori famiglie hanno aderito all’iniziativa, permettendo così di superare la soglia minima prevista.

“Sono sei i bambini attualmente iscritti nel plesso di Caserta, e questo ci permette di avviare un nuovo servizio che vuole essere un supporto concreto per le famiglie in cui i genitori lavorano, facilitando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, commenta l’assessore all’Istruzione Raffaella Brioni. “Speriamo che nei prossimi mesi si iscrivano altri bambini, in modo da consolidare il servizio e dare maggiore sicurezza alle famiglie”.

Proprio il numero delle adesioni avrà un effetto diretto anche sul costo sostenuto dalle famiglie. La tariffa mensile, infatti, è stata strutturata in modo da diminuire progressivamente all’aumentare degli iscritti. Con l’attuale numero di sei bambini, la quota è di 150 euro al mese, mentre potrà scendere progressivamente fino a un minimo di 70 euro. Un’ulteriore riduzione potrà quindi verificarsi già nel prossimo trimestre qualora arrivassero nuove iscrizioni.

Il servizio si inserisce così tra le iniziative rivolte al sostegno delle famiglie con bambini frequentanti le scuole dell’infanzia statali. L’attività pomeridiana permetterà di prolungare la permanenza dei bambini nei locali scolastici fino alle 18, con la presenza di personale educativo dedicato, per l’intera durata dell’anno scolastico.